Zeybekci: İzmir Körfezi'ne tek damla kirli su akmayacak

İzmir'de Bostanlı'da seçim kampanyasının reklam çekimini yapan AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, paten kayan bir grup gençle ve gitar eşliğinde 'Fabrika kızı' şarkısını söyleyen gençlerle söyleşti.

'İzmir'i dinliyorum' sloganı ile yola çıkan ve bunun için açtığı WhatsApp ihbar hattına 10 bin kişinin talepte bulunduğu Zeybekci, iki aydır sokak sokak geziyor. Zeybekci en çok hafta sonu Nergis Festivali için gittiği Karaburun'da kanalizasyon olmamasına şaşırdığını belirterek, şöyle dedi Nergis Festivali'nde muhtarlarla, esnafla ve vatandaşlarla sohbet ettik. Üzülerek görüyorsunuz ki bu kentte yarımada dediğimiz alanda Çeşme, Karaburun, Urla, Güzelbahçe ve Narlıdere'de inanılmaz bir şekilde hakkikaten insanın boğazına bir şey düğümleniyor. Kanalizasyon hala sorun olur mu ya Oradaki en büyük problem foseptik. Böyle bir şey olur mu Bunu konuştuğun zaman zaten sözün bittiği yerdesin. 21'inci yüzyıl Türkiyesi'nde dünya kenti İzmir'de yağmur suyu ve kanalizasyon problemi olur mu Yağmur suyu sistemi kanalizasyona verilerek nasıl şehircilik yapılabilir 4.5 milyon kentte katı atıklar dağlara, taşlara, derelere, tepelere atılarak vahşi depolama yapılıyor. Napolyon komutanına sormuş, 'Savaşı neden kaybettik' diye. 'Barut bitti' deyince 'gerisini anlatmayın' demiş. Bu da öyle bir durum.

" İzmir'i yatırım yapılabilir cazibe merkezi haline getirmeliyiz"

İzmir'deki hava kirliliğine dikkat çeken Zeybekci, Karabağlar, Limontepe, Buca, Bayraklı ve Gaziemir'de insanın nefes almasını zorlaştıran keskin bir kömür kokusunun olduğunu belirterek, kentteki yeşil alan miktarının az olduğunu, ulaşımın ciddi sorun yarattığını, kentin arka mahallelerindeki genç işsizlik oranının Türkiye ortalamasının üzerinde çıktığına dikkat çekti ve şöyle dedi İşsizleri, devlette istihdam etmek Türkiye'ye yapılabilecek en büyük kötülük. Özel, reel sektörde gerçek ekonomide bunları çözmemiz lazım. İzmir'i yatırım yapılabilir cazibe merkezi haline getirmeliyiz. İzmir'de ekonomiye başlamış olan insanlar gelişme alanlarıyla ilgili kısıtlamadan dolayı başka alanlara gidiyor. Burada biz 'yatırımcının işini nasıl engelleriz' yarışına girmemeliyiz. Yatırımcı pinpon topu gibi yerel yönetimler arasında gidip gelmekten yoruldu ve 'başka yer mi yok' diyerek, kenti terk ediyorlar.

"İzmir Körfezi'ne artılmamış atık atılmayacak"

İzmir Körfezi'nde gelinen durumun ilk önceliklerinin olduğunu söyleyen Zeybekci, körfez temizliği ile ilgili ayrı bir birim kuracağını ifade etti. Sorunun kaynağında çözülmesi gerektiğini belirten Zeybekci, "İzmir Körfezi'ne saygı gösterilecek, İzmir Körfezi ile barışılacak, İzmir Körfezi'ne arıtılmamış bir damla atık gitmeyecek" dedi