Zillet İttifakı'nın sarı Gezi hayali

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin düzenlediği ‘İnsan Haklarında Eşitlik ve Adalet Çalıştayı’nda halkın sokağa dökülerek hükümeti devirme hayalini yeniden dillendirdi. Seçimlerle iktidar olabilme şansı bulunmayan Kılıçdaroğlu, Fransa’daki ‘Sarı Yelekliler’in vandallıklarından cesaret alarak insanlara sokağa çıkma çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin sosyal devlet olmaktan uzaklaştığını savunarak ‘işçi sendikalarının isyan etmesini’ istedi. Kılıçdaroğlu “Peki, ‘hak aradı’ diye ‘çalışma şartlarımı düzeltin’ diye eğer bu ülkenin işçileri hapse atılıyorsa ve sendikalar bu konuda, özellikle iki büyük sendika sessiz kalıyorsa orada ciddi bir sorumuz var demektir” dedi.

İŞÇİ ÜZERİNDEN PROVOKASYON

İşçilerin topluca hapse atıldığını iddia eden Kılıçdaroğlu “Bütün meydanların dolması lazım. Biliyorum şimdi diyecekler ki ‘Kılıçdaroğlu işçileri isyana davet etti.’ Eğer bir işçi, yakalanıp hapse atılıyor ve işçiler meydana çıkmıyorsa o işçiler işçi değildir” diye konuştu. İşçilerin sendikalı oldukları için işten çıkarıldığını öne süren Kılıçdaroğlu, sendikaları suçlayarak şunları kaydetti: Eğer siz kendi haklarına sahip çıkmazsanız kimse size hak vermez. ‘Hak verilmez, alınır diye’ bir kavram vardır. Siz anayasa ile güvence altına alınan haklara dahi sahip çıkmıyorsanız bu ülkede bir sorun var demektir.

‘MAYASI LEKELİ ORTAKLAR’

MHP Genel Başkanı Bahçeli, yeni Gezi kalkışması çığırtkanlarını yazılı açıklamayla uyardı. Bahçeli, 1 Nisan sabahı Türkiye için yeni bir kurgu yapan, yeni bir Gezi düşü kuran, yeni bir sokak hareketi düşleyenlerin pişman olacağını söyledi. Bahçeli “Masum taleplerin seslendirilmesi amacıyla sokağı adres gösterenler, bunu de televizyon ekranlarından hayasızca yapanlar fitne tetikçiliğinin sonuçlarına katlanacaklardır” dedi. “CHP-HDP-İP ve diğer mayası lekeli ortakları” uyararak demokrasi dışı arayışlara girecekleri uyaran Bahçeli, şunları kaydetti:

SARI YELEK GİYEN ÇIPLAK YATAR

Fransa’yı saran sarı yelek terörüne özenen varsa, bunun bedelini çok ağır ödeyeceklerini şimdiden ifade etmek isterim. Sarı yelek giyen çıplak yatmayı göze almalıdır. Bu işin şakası yoktur. Mesele beka meselesidir, Türkiye meselesidir. Adalet Bakanlığı’nın önüne sandalye atıp oturmak için rest çekenler, YSK’yı kuşatmadan bahsedenler, zoru görünce kaçacak yer arayanlar vakit geç olmadan ayaklarını denk almalıdırlar... 1 Nisan 2019 sabahı Türkiye’nin başına çorap örmek için hazırlık yapan, el ovuşturan, sarı rüyalar gören kim ya da kimler varsa karşılarında bizi bulacaklardır.