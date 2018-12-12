Zillet İttifakı'nın sarı Gezi hayali
Fransa’daki ‘Sarı Yelekliler’e özenen Fox TV sunucusu Fatih Portakal ve HDP Eş Başkanı Sezai Temelli’nin ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da vatandaşları sokağa çıkmaya çağırdı. Türkiye’nin huzuru karşısında yer alan Zillet İttifakı üyelerine sert bir dille seslenen MHP Lideri Bahçeli “Sarı yelek giyen çıplak yatmayı göze almalı” uyarısında bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin düzenlediği ‘İnsan Haklarında Eşitlik ve Adalet Çalıştayı’nda halkın sokağa dökülerek hükümeti devirme hayalini yeniden dillendirdi. Seçimlerle iktidar olabilme şansı bulunmayan Kılıçdaroğlu, Fransa’daki ‘Sarı Yelekliler’in vandallıklarından cesaret alarak insanlara sokağa çıkma çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin sosyal devlet olmaktan uzaklaştığını savunarak ‘işçi sendikalarının isyan etmesini’ istedi. Kılıçdaroğlu “Peki, ‘hak aradı’ diye ‘çalışma şartlarımı düzeltin’ diye eğer bu ülkenin işçileri hapse atılıyorsa ve sendikalar bu konuda, özellikle iki büyük sendika sessiz kalıyorsa orada ciddi bir sorumuz var demektir” dedi.
İŞÇİ ÜZERİNDEN PROVOKASYON
İşçilerin topluca hapse atıldığını iddia eden Kılıçdaroğlu “Bütün meydanların dolması lazım. Biliyorum şimdi diyecekler ki ‘Kılıçdaroğlu işçileri isyana davet etti.’ Eğer bir işçi, yakalanıp hapse atılıyor ve işçiler meydana çıkmıyorsa o işçiler işçi değildir” diye konuştu. İşçilerin sendikalı oldukları için işten çıkarıldığını öne süren Kılıçdaroğlu, sendikaları suçlayarak şunları kaydetti: Eğer siz kendi haklarına sahip çıkmazsanız kimse size hak vermez. ‘Hak verilmez, alınır diye’ bir kavram vardır. Siz anayasa ile güvence altına alınan haklara dahi sahip çıkmıyorsanız bu ülkede bir sorun var demektir.
‘MAYASI LEKELİ ORTAKLAR’
MHP Genel Başkanı Bahçeli, yeni Gezi kalkışması çığırtkanlarını yazılı açıklamayla uyardı. Bahçeli, 1 Nisan sabahı Türkiye için yeni bir kurgu yapan, yeni bir Gezi düşü kuran, yeni bir sokak hareketi düşleyenlerin pişman olacağını söyledi. Bahçeli “Masum taleplerin seslendirilmesi amacıyla sokağı adres gösterenler, bunu de televizyon ekranlarından hayasızca yapanlar fitne tetikçiliğinin sonuçlarına katlanacaklardır” dedi. “CHP-HDP-İP ve diğer mayası lekeli ortakları” uyararak demokrasi dışı arayışlara girecekleri uyaran Bahçeli, şunları kaydetti:
SARI YELEK GİYEN ÇIPLAK YATAR
Fransa’yı saran sarı yelek terörüne özenen varsa, bunun bedelini çok ağır ödeyeceklerini şimdiden ifade etmek isterim. Sarı yelek giyen çıplak yatmayı göze almalıdır. Bu işin şakası yoktur. Mesele beka meselesidir, Türkiye meselesidir. Adalet Bakanlığı’nın önüne sandalye atıp oturmak için rest çekenler, YSK’yı kuşatmadan bahsedenler, zoru görünce kaçacak yer arayanlar vakit geç olmadan ayaklarını denk almalıdırlar... 1 Nisan 2019 sabahı Türkiye’nin başına çorap örmek için hazırlık yapan, el ovuşturan, sarı rüyalar gören kim ya da kimler varsa karşılarında bizi bulacaklardır.
PKK’lı Bayık’tan muhalefete ‘birleşin’ çağrısı
31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti ile MHP’nin ittifak yapması PKK’da rahatsızlığa neden oldu. Seçimlerde, kendi siyasi uzantısının yenilgi yaşamasından korkan PKK, muhalefet partilerinin tümüne çağrıda bulundu. Terör örgütüne yakınlığıyla bilinen, paçavra yayın organlarından Yeni Özgür Politika’ya konuşan PKK elebaşlarından Cemil Bayık, İyi Parti-CHP ve HDP’ye birleşmeleri gerektiğini söyledi. Terörist Cemil Bayık, AK Parti ve MHP’den ‘kurtulmanın’ yolunun bu üç parti olduğunu ifade etti. Zillet İttifakı yapan muhalefet partilerine kendi aralarındaki sorunlara takılmamaları gerektiğini telkin eden Bayık “Herkes görev ve sorumluluklarına sahip çıkmalıdır” dedi.
Canlı yayında provokasyon
FOX TV’nin sunucusu Fatih Portakal Fransa’daki ‘Sarı Yelekliler’in eylem haberini verirken provokatif çağrıda bulunmuştu. Vatandaşları kışkırtarak Fransa’daki gibi sokağa dökülmelerini isteyen Portakal “Hadi bakalım barışçıl bir eylemle zamları, doğalgaz zamlarını protesto edelim. Hadi bakalım, yapalım. Yapabilecek miyiz? Kaç kişi çıkacak korkudan, endişeden sokağa? Kaç kişi çıkar sokağa Allah aşkına söyler misiniz?” ifadelerini kullandı. Sokak eyleminden yana olduğunu vurgulayan Portakal “Bireysel ve toplumsal muhalefeti baskı altına almaya ve yıldırmaya çalışıyorlar. En doğal hak ama uygulanamıyor. Fransa olmuş, Türkiye olmuş çok da fark etmiyor açıkçası” diye konuştu.
‘Gezi ve Kobani ruhu!’
HDP Eş Başkanı Temelli TBMM’deki Bütçe görüşmeleri sırasında “Türkiye’de diğer halklarla birlikte yaşama umudumuzu koruyoruz. Bu umudun gerçeğe dönüşmesi, Gezi ruhu ile Kobani ruhunun buluşmasından geçmektedir” dedi. AK Partili Mehmet Muş konuşurken CHP’li Turan Aydoğan, “Neden Gezicileri gözaltına aldınız?” diye sorarak Gezi vandallarını savundu. CHP ve HDP’li diğer vekillerin de Gezi eylemlerini savunmaları üzerine AK Partili Muş, “Bu Sarı Yeleklileri görünce, buradaki olayları görünce sanırım CHP’nin bazı yöneticilerinde başka duygular depreşmeye başladı. Ama sakın yeltenmeyin, ne devletimiz ne milletimiz size müsaade etmez. Uyarıyorum sizi!” dedi.
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