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Politika

Zirvede Namık Tan bilmecesi! 'Saraçhane' etkisi iddiası

Önceki gün gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel zirvesine emekli Büyükelçi Namık Tan'ın da katılması CHP cephesinde tartışmalara sebep oldu. Özel, heyette büyükelçilik yapmış birinin yer alması kararını, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in tavsiyesiyle aldığını açıklarken, Tan ismini randevudan rahatsız olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dayattığı öne sürülüyor.

Yeni Şafak4 Mayıs 2024 Cumartesi 08:42 - Güncelleme:
Zirvede Namık Tan bilmecesi! 'Saraçhane' etkisi iddiası
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında yaşanan ve siyasette yakın döneme yumuşama mesajı olarak yankılanan zirve, CHP cephesinde 'katılımcı' tartışmalarına sahne oldu. Önceki gün 1 saat 35 dakika süren Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel zirvesinde AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile emekli Büyükelçi ve CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan da katıldı. Aynı zamanda büyükelçi olan Tan'ın Özel'le görüşmeye birlikte gelmesi CHP'de bir dizi iddianın ortaya atılmasına neden oldu.

TAVSİYE SEZER'DEN

Dün DEM eş başkanlarını ağırlayan Özel, Erdoğan'a ziyareti değerlendirirken görüşme öncesinde 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i ziyaret ettiğini hatırlattı. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü'nün eski büyükelçi olması nedeni ile Sezer'in heyette bir büyükelçi görevlendirmesi tavsiyesi aldığını ve isim tercihini ise kendisinin yaptığını kaydetti.

Ahmet Necdet Sezer

İKİ BÜYÜKELÇİ NOT TUTTU

Toplantıda gerekli notları tutması için CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın heyette yer aldığını ifade eden Özel, "İki büyükelçinin görüşme ile ilgili not tuttukları bir süreci hep birlikte yaşamış olduk. İsim tercihini elbette ben yaptım. Grubumuzdaki tek büyükelçidir kendisi. Bir büyükelçiyi görevlendirme önerisi, kendi deneyimleriyle takdirleriyle Sayın Ahmet Necdet Sezer'in doğrudan bana teklifiyle olmuştur" dedi.

SARAÇHANE ETKİSİ

Yeni Şafak'ın haberine göre, Tan'ın zirvede yer almasına ilişkin CHP kulislerinde farklı iddialar da dolaştı. Tarihi zirve baş başa olarak planlandı ancak, Sezer'in telkininin yanı sıra Saraçhane kaynaklı olarak zirvenin formatı genişletildi. CHP'de gölge başkan olarak görülen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erdoğan-Özel görüşmesinden memnun kalmadı. İmamoğlu'nun görüşmeyi sıkı takip ettiği öğrenilirken, görüşme öncesi ve sonrası genel merkezden bilgi aldığı öğrenildi. İmamoğlu'na yakın isimlerden CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da görüşmeden bir gün önce Halk TV'de, "Genel Başkan'a Erdoğan'la görüşmeye giderken yanına diplomat kökenli birini almasını söyledim. Görüşmede notları tutması için" ifadelerini kullanmıştı.

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