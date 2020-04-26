26 Nisan 2020 Pazar 17:46 - Güncelleme: 26 Nisan 2020 Pazar 17:46

Ramazan-ı Şerifin gelmesiyle birlikte iftar ve sahur mesajları da gönderilmeye başlandı. Ramazan ayına kavuşmanın sevincini yaşayan Müslümanlar birbirine hayırlı iftarlar ve hayırlı sahurlar mesajları göndermek, sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapmak için resimli Ramazan mesajlarını araştırıyor. 11 ayın sultanı Ramazan, günahlardan kurtulup tövbe etmek için çok büyük bir fırsattır. Bu sene Ramazan ayında koronavirüs salgını nedeni ile kalabalık iftar sofraları kurulamayacak. Bu nedenle vatandaşlar sevdiklerine en güzel iftar ve sahur dileklerini mesajlarla iletecek. İşte hayırlı iftarlar ve sahurlar mesajları..

EN GÜZEL İFTAR VE SAHUR MESAJLARI

Dünya üzerindeki hiç bir güç Gecenin bu karanlığında, 1,5 milyar insanı gönüllü olarak kaldırıp yemek yedirtemez. Sahurunuz bereketli olsun

Sahurunuz bereketli oruçlarınız kabul olsun.

Bütün güzel tatlar sofranızda birleşsin hayırlı sahurlar diliyorum.

11 ayın sultanı evinize huzur sofranıza bereket kalbinize iman versin, hayırlı sahurlar.

Sofranızda bereket gönüllerinizde huzur olması dilekleriyle hayırlı sahurlar…

Düştüğümüz kuyulardan çıkar bizi “YARAB “sahurunuz bereketli sabahınız hayra karşı Bugün de şükrederek geçirmek yarınlara şükür dolu başlamak nasip olsun, hayırlı sahurlar.

Dualarımız bir olsun soframız bereketli olsun bu mübarek ay hepimize hayırlı olsun, hayırlı sahurlar.

Rabbim ramazan boyunca kalbi uyanıklardan eylesin gafletten korusun bizi. Sahurunuz bereketli olsun Yağmur taneleri kadar bereketli, zemzem suyu kadar tatlı sahurlar diliyorum. Hayırlı sahurlar…

“Sahur yemeği yiyin, zira sahurda bereket var.” Sahurunuz mübarek olsun,Allah bereketlerimizi arttırsın.Amin.

Ramazan’ın huzur ve bizlere vermiş olduğu bereketin tüm Müslümanlara daim olması dileğiyle, hayırlı sahurlar.

Bütün Müslüman alemin bu güzel ayda, Sofralarından bereketin eksilmemesi dileğiyle gönüllerinin sofralarına yansımasını dilerim. Hayırlı Sahurlar.

Rüya gibi gelip geçer Ramazan. Bu rüya gibi ayda bütün dualarınızın kabul olması dileğiyle.

İyi sahur diliyorum. Sahurunuz mübarek, tutacağınız oruç kabul olsun. Rabbim, bayrama hep beraber huzur ve mutluluk içinde ulaşmayı nasip etsin inşallah. Gecelerin gündüzle dost olduğu bu mübarek ayda, gecenizin de gündüzünüzün de, huzur dolu ve bereketli olması dileğiyle hayırlı sahurlar.

Cennetin huzuru evinize dolsun niyetiniz dualarınız kabül olsun sahurunuz hayırlı sofranız bereketli olsun.

Dualarımıza bereket saçan mübarek Ramazan ayında tuttuğunuz oruçların Allah katında kabul sahurlarınızın da huzur ve bereket içinde olmasını dilerim. Senin Peygamberin (S.A.V) çöl sıcağında bir hurma bir yudum zemzemle ORUÇ tuttu, kimin ümmeti olduğunu unutma, Sahurunuz bereketli olsun…

Peygamber Efendimizin Sahur Duası

“Ey bu gecenin ve biraz sonra оlacak sahurun Rabbi olan Allаh’ımız.. Bizi iftarlara ulaştırırken günahlarımızdan arınmış olarak orucumuzu açmayı nasip еyle Amin.”

İftar saatini beklerken edilen duaların, ezan okunurken açılan orucun, sofrada bulunan bereketin bolluğun Yüce YARADAN’dan daimi olmasını dilerim, Hayırlı iftarlar.

Güzeldir Ramazan Ayında birlikte olmak, güzeldir Oruc’u Birlikte tutmak, Güzeldir Dualara Aynı yönde El Açmak güzeldir Yaradana bu ayda Yakın Olmak, Hayırlı RAMAZANLAR…

Gecelerin gündüzle dost olduğu bu mübarek ayda, gecenizin de gündüzünüzün de huzur dolu ve bereketli olması dileğiyle hayırlı ramazanlar.

Gülün kokusu sarsın bedenini, ALLAH korkusu titretsin her bir hücreni, Dualarla birleşsin Semaya açılan ellerin, Hayırlı iftarlar.

Tuttuğumuz orucun, ettiğimiz duanın, kıldığımız namazın kabul olması ve daim olması dileğiyle Hayırlı iftarlar.

Bir’e Beş versin Yüce YARADAN bu mübarek ayda, sofranız bereketli olsun içinizde dualar ve umutlar eksik olmasın, Hayırlı Ramazanlar.

Güzel Anılar paylaştıkça ve Aynı Sofrada Oldukça Daha Güzel Olur Bu Güzel Ayda Anılar Kalıcı Sofranız Halil ibrahim Bereketinde Olsun Hayırlı iftarlar.

Irmak gibi sade olmalı hayat, göl suyu gibi tatlıdır hayatın derdi çilesi, iman gücüdür ayakata tutan bizi, Ramazandır Bereket Saçan Dualarımıza Işık Tutan, hayırlı iftarlar..

Bu Gününde her günün gibi huzur dolu ve bereketli olması dileğiyle hayırlı Ramazanlar.

Küçük bir sofrada büyük mutluluklar paylaşalım bu ayda hepimiz bir olalım Allah’a şükredelim soframızı bereketlendirelim hayırlı iftarlar.

Okyanusların derinliğindeki sessizlik gibi huzur dolsun bedenin, gözlerindeki her yaş dua olsun, aldığın nefes iman olsun sana, bu ramazanda dualar su olsun hak yolunda..

Nefesim bitene kadar dua etmeye razıyım, her duamda bir umut var her umudumda bitmeyen dualar var, bu Ayın hürmeti üzerine dualarım sizinle, hayırlı Ramazanlar.

Ramazan Ayının Güzelliği Kalplerinizde Gökyüzündeki Yağmurun Bereketi Evinizde Sofralarınızda Olsun Hayırlı ramazanlar ve iftarlar diliyorum.

Güzelliktir yaşamak, sevmektir yaşamak, inanmaktır yaşanmak ve huzurdur bir arada bu güzel ayda nefes almak, hayırlı İftarlar.

Gülün kokusu sarsın bedenini, ALLAH korkusu titretsin her bir hücreni, Dualarla birleşsin Semaya açılan ellerin, Hayırlı iftarlar .

Bugünlerin Değeri bilinmeli, İbadetlerimizi yerine getirelim ve hayırlısını dileyelim, hayırlı iftarlar.

Mübarek ramazan ayı kalbine önce bulut olsun yağmak için, sonra yağmur olsun ilahi sevgiyi yeşertmek için. Hayırlı iftarlar dilerim.

Bir lokma ekmeğin tadı Hayatınızda olsun, içtiğiniz su gibi kabriniz temiz Olsun, Tuttuğunuz Oruç günahlarınızdan arındırsın, Hayırlı iftarlar.

Sofralar kuruldu, dualar okundu, YARADANA şükürler olsun, bizi Ramazan’la buluşturdu, Hayırlı iftarlar.

Güzel ve iman dolu bu ayda gözlerinizde ışık sofralarınızda iftar bereketi eksik olmasın iyi iftarlar diliyorum.

Dualarımızın Sema’da buluşması ve kabul olması dileğiyle Hayırlı Ramazanlar.

Gözlerimizdeki Nur hiç bitmesin, Aldığımız her nefes dua ile bitsin, bu ramazanda YARADAN huzur nasip etsin, her iftar bereketini bizden esirgemesin, Hayırlı iftarlar.

Kalplerimiz 1 oldu bu ay birlikte hareket ediyoruz bu ay birlikte yemek yiyoruz birlikte hayat suyunu içiyoruz bu ay bizim ayımız hayırlı iftarlar.

İftarınız güzel kalbiniz huzur dolsun ramazan ayını mübarek olsun.

Az ama zengin sofralarından daha güzel ve nefis tatlar sizlerle olsun iftarınız güzel olsun.

Güzel ayın güzel insanları sofralarınızdan bereket kalplerinizden iman ışığı asla eksilmesin iftarınızı Allah kabul etsin.

11 Ayın sultanı evinize huzur sofranıza bereket kalbinize iman versin hayırlı iftarlar.

Bereketin zenginliği kalbinize ve sofralarınıza yansısın hayırlı iftarlar.

Mübarek Ramazan Ayı ” O vermek istemeseydi vermezdi ” gerçeği doğrultusunda Ruhunda olasan hayır Dua isteğinin kabulüne vesile olsun.

Okyanusların Derinliğindeki sessizlik gibi huzur dolsun bedenin, Gözlerindeki her yaş dua olsun, aldığın nefes iman olsun sana, Bu Ramazanda Dualar su Olsun Hak Yolunda.