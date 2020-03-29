2020 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan ayının ilk sahuru ne zaman?

29 Mart 2020 Pazar 18:13 - Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 18:13

Ramazan ayı içerisinde yer alan oruç ibadeti aynı zamanda İslamın beş şartından biridir. İslam'da mübarek Ramazan ayı nın önemi çok büyüktür. Kuran-ı Kerim'in Ramazan ayı içerisinde indirilmeye başlanmış olması nedeniyle Ramazan ayında yapılan ibadetler çok önemlidir. Peki rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan Ramazan ne zaman başlayacak? İlk oruç hangi tarihte tutulacak? İşte, 'İlk sahur ne zaman?' sorusuna yanıt arayanlar için 2020 Ramazan ayı takvimi.

2020 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramazan ayı bu yıl 24 Nisan tarihinde başlayacak. İlk oruç için 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve ilk oruç 24 Nisan tarihinde tutulacak.

Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2020 yılında 24 Nisan'da başlayacak ve 23 Mayıs'da son bulacak. 24 Mayıs'ta ise Ramazan Bayramının birinci günü idrak edilecek.

Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020'de idrak edilecek.

Bir ay sürecek olan Ramazan ayı 23 Mayıs tarihinde sona erecek. Ramazan ayının ardından üç gün sürecek olan Ramazan Bayramı idrak edilecek.

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020

Regaip Kandili 27 Şubat 2020

Miraç Kandili 21 Mart 2020

Berat Kandili 7 Nisan 2020

Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020