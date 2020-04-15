2020 Ramazan başlangıç tarihi ne zaman? Ramazan ayının Müslümanlar için önemi nedir?

15 Nisan 2020 Çarşamba 17:05 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 17:05

2020 Ramazan başlangıç tarihine çok az bir zaman kaldı. Müslümanlar için çok önemli bir ibadet ayı olan Ramazan ayında yapılacak ibadet ve dualar araştırılıyor. Müminler, '2020 Ramazan başlangıç tarihi ne zaman, ilk oruç hangi gün tutulacak?' sorularının yanıtlarını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre oruç ibadetinin yerine getirildiği Ramazan ayı 24 Nisan’da başlayacak. İşte Ramazan ayının Müslümanlar için önemi

Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan Ramazan ayı yine büyük sevinç ile karşılanacak. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve ilk oruç hangi gün tutulacak, sahura ne zaman kalkılacak? Ramazan başlangıcı tarihi ve 2020 dini günler takvimine haberimizden ulaşabilirsiniz.

2020 RAMAZAN BAŞLANGIÇ TARİHİ

İslam aleminin heyecan beklediği on bir ayın sultanı Ramazan ayı 24 Nisan 2020 Cuma günü başlayıp, 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü sona erecek. Müslümanlar bu tarihten itibaren farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler.

İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

İlk oruç 24 Nisan’da tutulacak. Müslümanlar bir gün önce sahura kalkacaklar.

Ramazan 2020 ne zaman başlıyor Ramazan ve ilk oruç başlangıç tarihi ne zaman

İLK TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK?

İlk teravih namazı 23 Nisan’da kılınacak. Fakat Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş Ramazan ayı ve oruç ibadetiyle ilgili vatandaşlardan gelen sorular üzerine, koronavirüs salgını nedeniyle Teravih namazlarının evde kılınacağını söyledi.

TERAVİH NAMAZLARI EVDE

Ekrem Keleş, Kurul kararında teravih namazları ile ilgili de "Camilerden uzak kalmamızın hüznünü yaşadığımız şu günlerde, teravih namazlarımızı, mukabelelerimizi evimizde ifa etmek, dualarımızı ve istiğfarlarımızı hep birlikte hanemizden Rabbimize yöneltmek, Ramazan ayının maneviyatından azami derecede istifade etmeye vesile olacaktır. İdrak edeceğimiz Ramazan ayının, bu salgın hastalıktan bir an önce kurtuluşumuza vesile olmasını; milletimize, ümmet-i Muhammed’e ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini Cenâb-ı Hak’tan niyaz ederiz" ifadelerine yer verildi.

BAYRAM NAMAZI ERTELENECEK Mİ?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş, yaptığı açıklamada, "Koronavirüs nedeniyle bayram namazının ertelenmesi de söz konusu olabilir” dedi.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

Ramazan ayı, ay takvimine (aya göre hesaplanan) göre, dokuzuncu ayın adıdır. Ramazan ayının dinimizde büyük bir önemi ve diğer aylar arasında seçkin bir yeri vardır. Çünkü kutsal kitabımız Kur'an bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Kur'an'da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen "Kadir Gecesi" yine bu ay içinde kutlanır. Ayrıca İslam'ın temel ibadetlerinden olan oruç da bu ayda tutulur. Bu nedenle Ramazan ayı, Müslümanlar için en kutsal aydır ve ona "on bir ayın sultanı" denilmiştir.

Ramazan ayını değerli kılan nedenlerden birisi, Kutsal kitabımız olan Kur'an'ın bu ayda indirilmiş olmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da " Ramazan ayı insanları kurtuluş yolan götüren, doğruyu yanlıştan ayıran Kur'an'ın indiği aydır. "(Bakara suresi, ayet 185) buyurmuştur.

RAMAZAN AYININ FAZİLETLERİ NELER?

Ramazan ayının faziletli olmasının belli başlı sebepleri:

- Hidâyet rehberimiz Kur'ân-ı Kerim, bu ayda indirilmeye başlamıştır. (Bakara 2/185)

- Cenâb-ı Hakk'ın, "bin aydan daha hayırlı" olduğunu haber verdiği Kadir Gecesi bu aydadır.

-En mühim sebep de Yüce Rabbimizin kullarına lûtufta bulunarak, senenin bir ayını kazanç mevsimi hâline getirmesidir. Kendilerine bahşedilen bu fırsatı değerlendiren mü'minler, Kitap ve Sünnet-i Seniyye'yi bir ay boyunca hayatlarına yansıtır, böylece büyük ecirler kazanmış ve günahları da affedilmiş olarak bayram sabahına çıkarlar.

Ramazan Bayramı Arefesi: Cumartesi günü, 23 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 1. Gün: Pazar günü, 24 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 2. Gün: Pazartesi günü, 25 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 3. Gün: Salı günü, 26 Mayıs 2020