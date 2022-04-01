2022 Ramazan ayı ilk sahur ne zaman, saat kaçta? sorusu, oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2022 Ramazan İmsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Bu sene Ramazanın ilk orucu için sahura 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece kalkılacak. Peki Oruç tutmak için saat kaçta sahura kalkılacak? İşte il il iftar ve sahur vakitleri

2022 RAMAZAN AYI İLK SAHUR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ankara'da ilk gün imsak 04:59'da (ezan okunacak) iftar ise 19:20'de açılacak.

İstanbul'da ilk sahur 05:12'de sona erecek. İftar ise 19:36'da açılacak.

İzmir'de ise imsak 05:25, iftar saati ise 19:42 olacak.

Tüm Ramazan boyunca sahur ve iftar vakitlerinin yer aldığı imsakiyeye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

SAHUR YAPMANIN ÖNEMİ NEDİR?

Enes'den (r.a.) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurdu:

"Sahur yapınız, zira sahurda bolluk-bereket vardır." (Buhârî, Savm 20; Müslim, Sıyâm 45)

SAHUR ILE SABAH NAMAZI ARASI KAÇ DAKIKA?

Zeyd İbni Sâbit (r.a.) dedi ki: Biz Resûlullah ile birlikte sahur yemeği yedik sonra da sabah namazını kıldık.

Sahur yemeği ile sabah namazı arasında ne kadar zaman geçti? diye soruldu. "Elli âyet okuyacak kadar" cevabını verdi. (Buhârî, Savm 19; Müslim, Sıyâm 47)

İbni Ömer (r.a.) dedi ki, Resûlullah'ın iki müezzini vardı: Bilâl ve İbni Ümmü Mektûm. Resûlullah şöyle buyurdu:

"Bilâl geceleyin erkence ezan okur. Siz İbni Ümmü Mektûm ezan okuyuncaya kadar yiyip içiniz."

İbni Ömer, "Bu ikisinin arasındaki zaman, biri inip diğeri çıkıncaya kadar geçen vakitten ibaretti" demiştir. (Buhârî, Ezân 11, 13, Şehâdât 11, Savm 17)