2026 fitre ne kadar? Fitre ne zaman verilir, kimlere verilir?

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte ibadet hayatına dair pek çok konu yeniden gündeme taşındı. Özellikle toplumda yardımlaşma ve dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği bu mübarek ayda, fitre ibadetiyle ilgili sorular gündeme geliyor.

Halk arasında fitre olarak bilinen fıtır sadakasının ne kadar olduğu, ne zaman verildiği ve kimlere verildiği pek çok Müslüman tarafından araştırılıyor.

Ayrıca, '2026 fitre ne kadar?' ve 'Fitre ne zaman verilir, kimlere verilir?' sorularının cevapları, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı.

2026 FİTRE NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2026 yılı Ramazan ayından 2027 yılı Ramazan ayına kadar olan süre için fitre miktarını 240 TL olarak duyurdu.

Açıklamada, konuyla alakalı hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacının göz önünde bulundurulduğu, ülkemizde fitre miktarının 2026 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2027 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için 240 TL olarak belirlendiği açıklandı.

Bunun yanında her bir mükellefin, günlük gıda harcamalarını dikkate alarak belirlediği meblağı fitre olarak verebileceği ve belirlenen meblağın, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden aynî olarak da verilebileceği açıklandı. Ayrıca bu meblağın, günlük oruç fidyesi bedeli olduğu aktarıldı.

FİTRE NE ZAMAN VERİLİR, KİMLERE VERİLİR?

Fitre, Ramazan Bayramı'na kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında nisap miktarı mala sahip olan Müslümanların, hem kendileri hem de bakmakla yükümlü oldukları kişiler için yerine getirmeleri gereken mâli bir ibadet.

Bu ibadet, yoksulların ihtiyaçlarının karşılanmasında katkıda bulunması sureti ile toplumda karşılıklı sevgi ve kardeşlik bağlarının pekişmesine yardımcı olur. İhtiyaç sahiplerinin bayram sevincine iştirak etmesine ve bayramın toplumun bütün kesimlerince birlikte kutlanmasına imkan sağlar. Böylece imkanı olan Müslümanlar paylaşmanın ve yardımlaşmanın sevincini yaşarlar.

Fitre, Ramazan Bayramı'nın birinci günü tan yerinin ağarmasıyla vâcip olmakla birlikte, fakirlerin bayram ihtiyaçlarını karşılamaları için Ramazan ayı içinde de verilebilir.