5 bin kişi ibadet edebilecek: Hacı Mustafa Tekinalp Camisi açılışa hazırlanıyor

Selçuklu mimarisinden esinlenerek külliye şeklinde inşa edilen cami, 17 dönüm arazi üzerine kuruldu. 47 metre yüksekliğinde 4 minareli camide aynı anda 5 bin kişi ibadet edebilecek.

Külliye bünyesinde 500 kişilik konferans salonu, kadın sığınmaevi, aşevi, taziyeevi, nikah salonu, kütüphane ve namazgah yer alacak. Ayrıca 5 dönümlük peyzaj alanında çocuk oyun parkları bulunacak.

Caminin önümüzdeki günlerde ibadete açılması bekleniyor.

Hayırsever iş insanı Mehmet Tekinalp, 2023 yılında dönemin İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in önerisiyle cami ve külliye inşaatına başladıklarını söyledi.

Projeyi, rahmetli babası Mustafa Tekinalp'in cami sevgisinden ilham alarak hayata geçirdiğini anlatan Tekinalp, "Beni motive eden, heyecanlandıran, rahmetli babam ve annemin öğretileriyle böyle bir eseri yapmak bize nasip oldu. Cenab-ı Allah'a ne kadar şükretsek azdır. En büyük hayalimiz ve isteğimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın ve devlet büyüklerimizin katılımıyla burayı hizmete açmak." dedi.

Tekinalp, külliyenin yapımını üstlenmenin yanı sıra sürdürülebilir bir şekilde işletilmesi için İzmir Müftülüğü ile vakıf modeli üzerinde çalıştıklarını, merkezin sadece ibadet edilen bir alan değil, eğitim ve sosyal dayanışmanın da merkezi olmasını hedeflediklerini söyledi.

Külliyede kadınlar için sığınmaevinin de bulunduğunu hatırlatan Tekinalp, şunları kaydetti:

"Kadınlara zor süreçlerinde güvenle sığınabileceği alan oluşturmak istedik. Zor süreçlerde bir yere sığınması gerekiyorsa Yaradan'ın evine sığınması lazım. Müftülüğümüzün yönetiminde olduğu, Allah'ın evine sığınması hayırlı olanıdır. Onun için biraz pozitif ayrımcılık yaparak burada kadınların çok rahat gelip, rahat rahat kalabileceği, aşevinden, kütüphanesinden faydalanabileceği, çayını içebileceği bir yer olsun istedik. Ayrıca üniversite için Türkiye'nin farklı illerinden gelen ve geçici barınma ihtiyacı yaşayan kız öğrenciler de burada kalabilecek."

Külliyede yer alan taziyeevinin önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini kaydeden Tekinalp, vatandaşların çadır kurmadan taziyelerini burada gerçekleştirebileceğini, aşevinden faydalanabileceğini söyledi.

Tekinalp, bahçede yapılacak oyun park alanının ailelerin vakit geçirebileceği bir yaşam alanı olacağını sözlerine ekledi.