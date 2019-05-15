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Açgözlülüğün tedavisi: Oruç

Yüce Rabbimiz, bizlere bu hakikati şöyle ilan eder: “Açgözlülük çoklukla övünme yarışı. Sizi, kabirlere varıncaya kadar oyaladı. ” 

  • TURAN ASLAN
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Orucun bir mektep, ruhumuzu tamir eden bir dost olduğunu bizlere öğreten Rasul-i Ekrem Efendimize salat ve selam olsun. Cenabı Hak, heva ve heveslerine esir olan, hırs ve tamah girdabına sürüklenen insanoğluna can alıcı şu soruyu sormaktadır: “Gidişiniz nereye?”  “Nereye gidiyorsun ey insan? Gittiğin yolun farkında mısın?” Şu mübarek Ramazan’da, bu Kur’an ayında bu soruyu bir kere daha kendimize sormalıyız. Bu soruyla silkelenip kendimize gelmeliyiz. Bu sualin cevabı üzerinde derin derin düşünmeliyiz. 

TEFEKKÜRE DAVET 

Ramazan, bize unuttuklarımızı hatırlatmaktadır. Bizi tefekküre davet etmektedir. Oruç, Kur’an, namaz, zikir, tövbe, sadaka ve dua ile Ramazan, ruhumuzu sükûnete erdirmektedir. Oruç, bizi imsakten iftara kadar aç bırakarak bütün kötülüklerin kaynağı olan başka bir açlığımızı, açgözlülüğü tedavi etmektedir. 

Bu kötülüklerin kaynağının Kur’an’daki karşılığı ‘tekâsür’ dür. Yüce Rabbimiz, Tekâsür sûresinde bizlere bu hakikati şöyle ilan eder: “Açgözlülük yarışı, çoklukla övünme yarışı sizi, kabirlere varıncaya kadar oyaladı.”  

“Hayır! Yakında bileceksiniz. Hayır, hayır! Elbette yakında bileceksiniz.” “Hayır! Kesin olarak bir bilseniz.” “And olsun, (eğer bu açgözlülükten, çoklukla övünme yarışından vazgeçmezseniz) o cehennemi mutlaka göreceksiniz.” 

İstinat duvarının çökme anı kameralara yansıdı

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