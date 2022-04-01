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Ramazan

Adana için sahur vakti 2022! İmsakiye 2022 Diyanet Adana iftar ve sahur vakitleri

Müslüman alemi, on bir ayın sultanı Ramazan'a kavuşmanın sevincini yaşıyor. Milyarlarca Müslüman, Ramazan ayında orucunu tutup ibadetlerini yerine getirecek. Bu bağlamda Adana sahur ve iftar saatleri 2022 Ramazan imsakiyesi Diyanet tarafından yayınlandı. İşte Adana için sahur vakti, Diyanet Adana iftar ve sahur vakitleri 2022 Ramazan imsakiyesi

1 Nisan 2022 Cuma 17:31 - Güncelleme: 1 Nisan 2022 Cuma 17:31
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Mübarek Ramazan ayı geldi çattı. Bu kutlu ayı idrak edecek vatandaşlar sahur ve iftar vakitlerini araştırmaya başladı. Adana için sahur vakti, 11 ayın sultanı Ramazan ayında oruç tutan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 il için imsakiye hazırladı. Buna göre Adana iftar vakti kaçta, sahur vakti ne zaman? Adana Ramazan imsakiyesi ve iftar, sahur vakitleri ve detaylar haberimizde...

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan şükür ve sabır ayı olan Ramazan-ı Şerif geldi. Diyanet 2022 Ramazan İmsakiyesi yayınlandı. İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana başta olmak üzere il il imsakiye bilgileri iftar ve sahur vakitleri belli oldu.

ADANA İÇİN İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ 2022

Tüm illerin iftar ve sahur vakitlerini imsakiyeden takip edebilirsiniz.

"Allah, boş bulunarak ettiğiniz yeminlerle sizi sorumlu tutmaz. Ama bile bile yaptığınız yeminlerle sizi sorumlu tutar. Bu durumda yeminin keffareti, ailenize yedirdiğinizin orta hâllisinden on yoksulu doyurmak, yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Kim (bu imkânı) bulamazsa, onun keffareti üç gün oruç tutmaktır. İşte yemin ettiğiniz vakit yeminlerinizin keffareti budur. Yeminlerinizi tutun. Allah, size âyetlerini işte böyle açıklıyor ki şükredesiniz." (Mâide Sûresi 89)

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