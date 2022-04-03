Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar, sahur, imsak ve iftar vakitlerini içeren 2022 Ramazan İmsakiyesini araştırmaya başladı. Adıyaman iftar ve sahur vakitlerini içeren imsakiye Diyanet tarafından yayımlandı. Müslüman alemi için oldukça önemli olan on bir ayın sultanı Ramazan ayında oruç tutan vatandaşlar için Adıyaman sahur ve iftar saatlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Adıyaman'da oruç saat kaçta açılacak? İşte Adıyaman imsak vakti 2022 Diyanet Adıyaman iftar ve sahur vakitleri

ADIYAMAN İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ 2022

Adıyaman iftar ve sahur imsak vakitleri ile oruçların başlama ve bitiş saatleri il il Ramazan sayfası üzerinden öğrenilebilecek.

Güneşin batış ve doğuş zamanına göre belirlenen iftar ve sahur vakitleri, her şehirde değişiklik göstermektedir. En erken orucu açan şehir muhakkak ki doğuda yer almaktadır. Doğu Anadolu bölgesinde güneş daha erken battığı için orucu ilk açan şehir coğrafi konumundan dolayı iftarı en erken yapanların yaşadığı yerdir. Ülkemizde en erken oruç açan şehir Hakkari ilidir. Daha sonra Iğdır ilinde oruç açılmaktadır.

Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar. O gece, esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar. (Kadir Sûresi 1-5)

"Allah rızası için bir gün oruç tutan kimseyi Allah Teala bu bir günlük oruç sebebiyle cehennem ateşinden yetmiş yıl uzak tutar." (Buhari, Cihad 36; Müslim, Sıyam 167- 168)