Afganistan’daki ihtiyaç sahibi ailelere yardım

Yardım paketleri, Nangarhar Vali Yardımcısı Tamim Aref Momand ve TİKA Kabil Koordinatör Yardımcısı Yusuf Akça’nın katıldığı törenle dağıtıldı. TİKA Kabil Ofisinden yapılan açıklamada, Ramazan yardımları kapsamında Nangarhar vilayetindeki ihtiyaç sahibi 100 aileye gıda yardımı yapıldığı bildirildi. Açıklamada, yardım paketlerinin içerisinde un, pirinç, sıvı yağ, şeker, fasulye, yeşil çay, makarna ve nohut gibi temel gıda malzemelerinin bulunduğu aktarıldı. TİKA’nın Ramazan ayı boyunca ülkede yardımlarını sürdüreceği kaydedildi.