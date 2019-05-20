Afganistan’daki ihtiyaç sahibi ailelere yardım
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Kabil Ofisi tarafından Afganistan’ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımında bulundu.
Yardım paketleri, Nangarhar Vali Yardımcısı Tamim Aref Momand ve TİKA Kabil Koordinatör Yardımcısı Yusuf Akça’nın katıldığı törenle dağıtıldı. TİKA Kabil Ofisinden yapılan açıklamada, Ramazan yardımları kapsamında Nangarhar vilayetindeki ihtiyaç sahibi 100 aileye gıda yardımı yapıldığı bildirildi. Açıklamada, yardım paketlerinin içerisinde un, pirinç, sıvı yağ, şeker, fasulye, yeşil çay, makarna ve nohut gibi temel gıda malzemelerinin bulunduğu aktarıldı. TİKA’nın Ramazan ayı boyunca ülkede yardımlarını sürdüreceği kaydedildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.