Afyonkarahisar iftar vakti 2022, ilde yaşayan Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Bu sene Ramazanın ilk iftarı Nisan'ın 2'sine denk gelen Cumartesi günü yapılırken, son iftar ise 1 Mayıs'ta yapılacak. Peki Afyonkarahisar'da iftar saat kaçta açılacak? Afyon sahur vakti 2022 kaçta? İşte Ramazan İmsakiyesi Afyon iftar ve sahur vakitleri

Ramazan ayı için 30 günlük imsakiyede Afyonkarahisar iftar ve sahur vakitlerini görmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

AFYONKARAHİSAR İFTAR VAKTİ 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Ramazan ayı, Müslüman alemi için bin aydan daha hayırlı olarak bilinen Kadir Gecesi'nin yer aldığı en değerli aydır. Çünkü kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim, Ramazan ayında indirilmeye başlanmıştır.

Kuran'da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen 'Kadir gecesi' yine Ramazan ayı içinde kutlanır.

RAMAZAN VE ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER

"Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır..." (3)

"Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki (oruç tutmak suretiyle kötülüklerden) korunursunuz." (7)

"... içinizden kim ramazan ayına erişirse, orucunu tutsun..." (8)

"Ey iman edenler, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de oruç farz kılındı. Umulur ki korunursunuz." (Bakara 183)