Ağrı iftar ve sahur vakitleri 2022! Müslümanlar, Onbir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e kavuşmanın sevincini yaşıyor. Ramazan ayında Müslümanlar oruç ibadetlerini yerine getirip, sahur ve iftar sofralarıyla oruç sevincini donatıyor. Bu bağlamda Ağrı 2022 Ramazan İmsakiyesi de belli oldu. Peki Ağrı imsak vakti kaçta? İşte Ağrı iftar ve sahur vakitleri 2022 Ramazan imsakiyesi

AĞRI İFTAR VAKTİ KAÇTA?

Ağrı ezan saatlerine haberimizin içerisindeki 2022 Ramazan imsakiyesi sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte Ağrı 2022 iftar ve sahur vakitleri ve il il Diyanet ramazan imsakiyesi

Ağrı 2022 iftar ve sahur vakitleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı ile 2022 Ramazan imsakiyesi yayınlandı. Bu mübarek ayda oruç tutacak olan vatandaşlar il il Ramazan imsakiyesi haberimizde yer alıyor. İşte Ağrı için sahur ve iftar vakitleri

ORUÇ İBADETİNİN FAYDALARI

Oruç ayı olan Ramazan Ayı, kulun Rabbine iltica ederek, günahlarının bağışlanması için hayat yoluna yerleştirilmiş fırsat ve hazinelerle doludur. Kişi, Kur'an üzerinde daha fazla düşünme imkânı yakalar. Ramazanın getirdiği bereketle insan, Kur'an'dan daha çok haz alır, onu daha derinden ve bilinçle dinleyip anlama imkânını elde eder.

Oruç bedenin zekâtı olarak, vücutta birikmiş zararlı unsurların def'i için metabolizmaya büyük bir imkân sağlar, insanın, vücudunu diğer canlılardan daha farklı olarak madde ve mananın sırlı ve ahenkli bir birleşimi olarak görmeye başladığımız bu ayda vücutlar yenilenir, parlar... Allah Resulü'nün "oruç tutunuz ki sıhhat bulasınız" sözünü teyit edercesine bedenlerimiz sağlık bulur. (Taberani, Mu'cemu'l-Evsat, VIII, 174) Ramazan orucu ümitsiz insanların bağışlanma ümitlerini yeşerttikleri bir zaman dilimidir. Oruç, ansızın gelecek sıkıntılara karşı sabretme, öğrenme ve yaşama fırsatı veren bir aydır Ramazan...