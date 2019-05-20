İlahiyatçı Necmettin Nursaçan, sevenleriyle bir araya geldi ve “Arınma ve Bağışlanma Ayı Ramazan” konulu konferans verdi. Nursaçan, ailenin önemine değindiği konuşmasında “Yıllardır televizyon programları yapıyorum. Halkımızın sorunlarını dinliyorum. Çoğu kişi aynı dertten yakınıyor. ‘Eşim beni aldatıyor, çocuklarıyla ilgilenmiyor ve evinin ihtiyacına hiç bakmıyor’ diyorlar. Bu mübarek günleri fırsat bilerek bundan tövbekar olalım. ‘Bey hanımına sevgiyle bakarsa hanım da saygıyla karşılık verirse Allah da onlara rahmetle bakar’ şeklinde buyuruyor. Aile çok önemli. Aile sağlamsa millet sağlam” dedi.