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Ramazan

Aksaray imsak vakti kaçta? Aksaray iftar ve sahur vakitleri 2022 Ramazan imsakiyesi

Aksaray Ramazan imsakiyesi 2022 Diyanet tarafından yayınlandı. Ramazan'da oruç ibadetini yerne getirecek olan vatandaşlar, Aksaray iftar ve sahur vakitlerini öğrenmek istiyor. Müslüman alemi için oldukça önemli olan on bir ayın sultanı Ramazan ayı için hazırlanan 2022 İmsakiye Aksaray iftar ve sahur vakitleri 2022 haberimizde yer alıyor.

31 Mart 2022 Perşembe 16:34 - Güncelleme: 31 Mart 2022 Perşembe 16:34
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Aksaray iftar ve sahur vakitleri 2022! Müslümanlar, Onbir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e kavuşmanın sevincini yaşıyor. Ramazan ayında Müslümanlar oruç ibadetlerini yerine getirecekler. Bu bağlamda Aksaray 2022 Ramazan İmsakiyesi de belli oldu. Peki Aksaray imsak vakti kaçta? İşte Aksaray iftar ve sahur vakitleri 2022 Ramazan imsakiyesi

Aksaray 2022 iftar ve sahur vakitleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı ile 2022 Ramazan imsakiyesi yayınlandı. Bu mübarek ayda oruç tutacak olan vatandaşlar il il Ramazan imsakiyesi haberimizde yer alıyor. İşte Aksaray için sahur ve iftar vakitleri

AKSARAY İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

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Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 il için imsakiye hazırladı. İşte il il iftar ve sahur vakitleri...

RAMAZAN AYINDA YAPILMASI GEREKEN İBADETLER

Ramazan ayında her Müslüman oruç tutarak, ibadetini yerine getirir. Fakat Ramazan ayında sadece oruç tutmak yeterli değildir. Çeşitli ibadetler yaparak, bu mübarek ayı bir Müslüman olarak daha doğru ve verimli geçirebilirsiniz. Ramazan ayında özellikle teravih namazları kılmak, Kuran okumak ve bunların her birini cemaatle beraber yapmak gerekir.

Ramazan ayı, Müslümanlar için ibadetlerin en çok olduğu aylardan birisidir. Bu ayda cemaatle, toplu olarak yapılan ibadetler çok önemlidir. Bu sebeple, namazları ve duaları cemaatle yapmaya özen göstermek gerekir.

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