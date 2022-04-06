Alerji testi oruç bozar mı? sorusunun yanıtı, alerjisi olan hastalar tarafından araştırılıyor. Alerjik semptomlar çok sayıda kişiyi etkileyen bir deri ve solunum yolu hastalığıdır. Alerjik astımı veya deride kaşıntı oluşan hastalar, "Alerjisi olanlar oruç tutabilir mi?" konusunu merak ediyor. Diyanet, Ramazanda orucu bozan ve bozmayan durumları açıkladı. Alerji testinin orucu bozup bozmayacağı sorularının cevaplarını ve astım hastalarının oruç tutarken dikkat etmesi gerekenleri sizler için derledik.

ALERJİ TESTİ ORUÇ BOZAR MI?

Alerjik hastaların tanısında en önemli unsurlardan biri deri testidir. Deriye alerjik ilaç verilir ancak bu orucu bozmaz.

Astım ve Alerji durumunda Sprey ve buhar şeklinde kullanılan ilaçlar orucu bozmamaktadır.

ALERJİSİ OLANLAR ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

Alerjisi olanlar oruç tutabilir. Nitekim alerji iğneleri, sprey ve buhar şeklinde olan astım ilaçları, alerji testleri ve solunum testleri orucu bozmaz. Fakat astım hastalarının, kriz geçirdikleri dönemde oruç tutması önerilmez.

Konuyla ilgili diyanetin açıklaması ise şu şekildedir: "Nefes darlığı dışında oruç tutmaya engel başka sağlık problemi bulunmayan astım hastaları, soluk almayı rahatlatacak özel spreyi ağızlarına püskürterek oruç tutabilirler.

Ağza püskürtülen bu ilaçlar orucu bozmaz. Çünkü bu spreyden bir kullanımda 1/20 ml. gibi çok az bir miktar ağza sıkılmaktadır. Bunun da önemli bir kısmı ağız ve nefes boruları cidarları tarafından emilip yok olmaktadır. Bundan geriye kalan miktarın tükürükle mideye ulaştığı konusunda ise, kesin bir bilgi yoktur."

ALERJİ AŞILARI ORUCU BOZAR MI?

En çok merak edilen sorulardan biri de alerji aşılarının orucu bozup bozmayacağıdır. Enjeksiyon şeklinde ve dilaltı şeklinde uygulanan alerji iğneleri, orucu bozmaz. Alerji aşı tedavisinde devamlılık, tedavinin daha doğru seyretmesine neden olur. Bu sebeple tedavinin aksatılmaması gerekir. Nitekim, alerji aşıları orucu bozmaz.

REFLÜYÜ ARTIRAN YİYECEKLERE DİKKAT!

Astım hastalarının reflüyü artıran besinlerden uzak durması gerekir.

Astım ilaçları reflüye neden olabilir ve reflü de astım belirtilerinin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu sebeple astımı olan kişilerin reflüyü artıran besinlerden mümkün olduğunca uzak durması gerekir. Özellikle sahurda reflüyü artıran besinlerden uzak durmanız faydalı olacaktır.

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