İSTANBUL 11°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mart 2024 Pazar / 1 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,9147
  • EURO
    35,0404
  • ALTIN
    2234.01
  • BIST100
    9155.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ramazan
  • >
  • Arap ülkelerinden ramazan ayı başlangıcı kararı
Ramazan

Arap ülkelerinden ramazan ayı başlangıcı kararı

Suudi Arabistan dahil pek çok Arap ülkesi yarın ramazan ayının başlangıcı olduğunu açıkladı.

AA10 Mart 2024 Pazar 21:12 - Güncelleme:
Arap ülkelerinden ramazan ayı başlangıcı kararı
ABONE OL

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada ramazan hilalinin görüldüğü, 11 Mart Pazartesi günü ramazanın ilk günü olacağı ifade edildi.

Yemen, Kuveyt, Bahreyn, Lübnan, Filistin, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) yapılan açıklamalarda da ramazan ayının 11 Mart Pazartesi günü başlayacağı belirtildi.

Ürdün ve Umman ise hilalin görülmemesi nedeniyle ramazanın salı günü başlayacağını açıkladı.

İslam ülkelerinin bazılarının hilalin dünyanın herhangi bir yerinde görülmesini veya görülebilirliğini değil kendi ülkelerinde görülebilirliğini esas alması nedeniyle ramazanın başlangıcında farklılıklar yaşanabiliyor.

Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı da ramazan ayının başlangıcı ve bayramların tespitinde, öteden beri İslam alimlerinin büyük çoğunluğunca benimsenmiş hilalin yerel görülmesini değil dünyanın herhangi bir yerinden görülmesini (ihtilaf-ı metali) esas alıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.