Arefe günü ne zaman? sorusunun yanıtı, heyecanla bayramı bekleyen Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan Dini Günler Takvimi doğrultusunda Ramazan Bayramı bu yıl Mayıs ayında idrak edilecek. Bayramdan önce Arefe gününde son oruç tutulacak. Peki 2022 Ramazan arefesi hangi gün?

Arife günü aslen hicrî kâmerî Zilhicce ayının 9. günüdür ve bu gün Kurban Bayramı'ndan önceki, terviye gününden sonraki gündür. Ancak zamanla Ramazan Bayramı için de kullanılmaya başlanmıştır.

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Ramazan Bayramı arefesi Mayıs'ın 1'inde idrak edilecek.

2022 RAMAZAN AREFESİ HANGİ GÜN?

Arefe Günü, Ramazan Bayramı öncesinde Pazar gününe denk geliyor.

Ramazan Bayramı'nın ilk günü 2 Mayıs Pazartesi , son günü ise 4 Mayıs Çarşamba olacak.

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Arefe günü ramazan ayının son orucu tutulacak. Yani arefe günü oruç tutulur.

Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir.

Ramazan bayramının birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde oruç tutmak tahrîmen mekruhtur (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 395-396; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 336). Bugünlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayıp yasaklanması, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmasından dolayıdır. Ramazan bayramı, bir ay boyunca Allah için tutulan orucun arkasından verilen bir "genel iftar ziyafeti" hükmündedir ve bu anlamından ötürü ona "fıtır bayramı (iftar bayramı)" denilmiştir.

Ramazan bayramının ilk günü, bir aylık Ramazan orucunun iftarı anlamına gelir. Böyle toplu iftar gününde oruçlu olmak, Allah'ın sembolik ziyafetine katılmamak anlamına gelir ki, bunun yakışıksız bir davranış olduğu ortadadır. Allah için kurbanların kesildiği kurban bayramı günleri de ziyafet günleridir. Hz. Peygamber (s.a.s.),teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah'ı anma günleri olduğunu belirtmiştir (Buhârî, Savm, 66-67; Ebû Dâvûd, Savm, 49).

RAMAZAN BAYRAMI TATILI KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı'nın ilk günü pazartesi gününe denk geliyor. Bir önceki hafta cumartesi ve pazar günü de tatil olacağı için beş gün tatil olacak.

Bayram tatilinin perşembe ve cuma gününün de dahil edilerek 9 güne çıkarılması bekleniyordu fakat konuyla ilgii resmi bir açıklama yapılmadı.