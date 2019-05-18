Aş Ocağı'ndan her gün 11 bin kişiye yemek
Türk Kızılay bünyesinde 1919’da kurulan ve maddi durumu iyi olmayan vatandaşların sofrasına bir asırdır sıcak yemek götürmesini sağlayan Ankara’daki ilk aş ocağı, ramazan ayında da hizmetlerini sürdürüyor.
Ankara’nın Ulucanlar semtinde bulunan Türk Kızılay Ankara Şubesi Dr. Cevat Naki Akkerman Aş Ocağı’ndan, ihtiyacı olan herkes sıcak yemek temin edebiliyor. Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, 100 yıldır hizmet veren aş ocağından yılın 365 günü yemek dağıtıldığını söyledi. Ramazan ayının paylaşma ayı olduğunu ve bağışçıların aynı bilinçle Ramazanda kendilerine daha çok destek verdiğini belirten Altan, “Şu anda 11 bin kişilik yemek dağıtmaktayız” dedi.
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