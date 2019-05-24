Avusturya’da iftarda sorunlar dinleniyor

AİC Başkanı Ümit Vural, Ramazan süresince cami ve dernekte düzenlenen programlara katılarak Müslüman toplumun sorunlarını dinleme imkanı bulduğunu, Müslümanların yaşam alanlarını kısıtlayıcı yasaların yürürlüğe girmesinden duydukları memnuniyetsizliği dile getirdiklerini söyledi. Vural, Müslümanların kendilerini üçüncü sınıf vatandaş gibi hissettiklerinin belirterek, Müslüman toplumunun meydana getirdiği onlarca olumlu eylemin, bazı çevrelerin kin ve nefret söylemi nedeniyle görünmek istenmediğine dikkati çekti.