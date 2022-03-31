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Ramazan

Ayasofya Camii'ndeki ilk teravihi Diyanet İşleri Başkanı Erbaş kıldıracak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 88 yıl aradan sonra Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk teravih namazını kıldıracak.

AA31 Mart 2022 Perşembe 15:20 - Güncelleme: 31 Mart 2022 Perşembe 15:20
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Diyanetten yapılan açıklamaya göre, 86 yılın ardından yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, salgın nedeniyle iki sene gecikmeli olarak ilk teravih namazı yarın cemaatle eda edilecek.

Buradaki ilk teravih namazı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın imametinde kılınacak.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Elhamdülillah. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 88 yıl aradan sonra ilk defa bu ramazan teravih namazlarında müminleri ağırlayacak. İlk teravih namazını kıldırarak bu güzel ana şahitlik etmiş olacağım inşallah." ifadelerini kullandı.

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