08 Mayıs 2020 Cuma 18:14 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 18:14

Bayılmak sonucunda oruç bozulur mu? sorusu Ramazan ayında merak edilen konuların başında geliyor. Ramazanda oruç tutan Müslümanlar orucu bozan durumları araştırıyor. Ramazan ayında oruçken tansiyonun düşmesi ve bayılmak olasıdır. Bu durumda bayılma yaşayan kişiler bayılınca orucun bozup bozmadığını araştırmaya koyuldu. Diyanet, orucu bozan şeyleri veya kaza gerektiren durumları açıkladı. Peki Bayılmak oruç bozar mı? Bayılınca oruç bozulur mu? İşte cevabı...



Mübarek Ramazan ayının teşrifi ile birlikte vatandaşlar orucu bozan yahut bozmayan durumları araştırmaya başladı. 11 Ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayında oruçla ilgili soruların cevapları merakla araştırılıyor. Genellikle orucu bozan şeylerin neler olduğunu merak edenler, tek tek araştırıyor. Oruçken bayılan insanlar 'Bayılınca oruç bozulur mu?' sorusunun cevabı merak ediliyor.

BAYILMAK ORUCU BOZAR MI?

Bayılacak hale gelmek oruç bozmak için bir ruhsattır, yaptığı işten kefaret gerekmez. O günü oruç tutup kaza etmesi yeterlidir.

Orucu bozan üç temel durum vardır; yemek, içmek ve cinsel ilişkiye girmek. Bu durumlar dışında kanalar orucu bozmaz. Neticede bayılmak, baygınlık geçirmek orucu bozmaz. Bayılan kişi kendine geldiği vakit orucuna devam eder. Ancak hasta olan, ilaç içme durumu olan ve mazeretinden dolayı oruç tutamayan kişi kaza ederek orucunu telafi eder.

Öte taraftan Ramazan ayının başından sonuna kadar baygın halde (komada) kalan kimse kendine geldiğinde bu süre zarfındaki oruçlarını kaza etmesi gerekir. Bir hastalık hali olarak nitelendirilen bu durum nadir görülür. Nadir görülen şeylerdeki meşakkat ise ruhsata medâr olmaz; yani az görülen bir güçlük izne sebep olmaz; dolayısıyla kişi, tutamadığı oruçları kaza etmekle mükelleftir.

Ramazan orucunu bozup, yalnız kaza gerektiren şeyler:

1- Boğaza kar ve yağmur kaçması,

2- Astım spreyi kullanmak,

3- Zorla bozdurulmak,

4- Buruna sıvı ilaç koymak,

5- Burnuna kolonya çekmek, [Koklamak bozmaz.]

6- Mukimken oruca başlayıp, sefere çıkınca yiyip içmek,

7- Ud ağacının, amberle tütsülenip dumanının çekilmesi,

8- Başkasının içtiği sigara dumanını isteyerek çekmek,

9- Kulağın içine ilaç damlatmak, kulağı ilaçlı suyla yıkamak,

10- Derideki açık yaraya konan sıvı ilacın sindirim yoluna girmesi,

11- Vücuda ilaç şırınga etmek,

12- İsteyerek, zorlayarak ağız dolusu kusmak,

13- Dişi kanayanın ağzındaki kanı yutması veya tükürükle eşit miktarda karışık kanı yutması,

14- İmsak vaktinin bittiğini bilmeden yiyip içmek,

15- Güneş battı zannederek orucunu bozmak,

16- Dişlerin arasında kalan nohut kadar şeyi yutmak,

17- Buruna çekilen suyun ağızdan çıkması,

18- Abdest alırken boğaza su kaçması, [Hanbelî'de bozmaz.]

19- Kâğıt, taş, pamuk, ot, pişmemiş pirinç gibi ilaç ve gıda olmayan şeyi yutmak,

20- Makattan veya kadınların önden fitil kullanması,

21- Oruçlu olduğunu unutup yediğinde, orucu bozuldu sanarak, bilerek yemeye devam etmek,

22- İmsak vaktinden sonra niyet edenin, gün içinde orucunu kasten bozması,

23- Denize girince veya guslederken makattan su girmesi, [Hanbelî'de bozmaz.]

24- Dil altına konan ilacı emmek,

25- Makata konan pamuğun veya başka şeyin hepsinin içeri girmesi,

26- Vücuda giren ultrason veya endoskopi cihazında ilaç, merhem olması,

27- Lavman yaptırmak, [Mâlikî'de bozmaz.]

28- Özel olarak su buharı teneffüs etmek,

29- Burundan genze giden kanı yutmak,

30- Açlığa veya susuzluğa gerçekten dayanamayarak yiyip içmek,

31- Bayılanı ayıltmak için veya uyuyanın ağzına su akıtmak.

32- Basur memesinin, taharetlendikten sonra, ıslak olarak içeriye girmesi,

33- Mastürbasyon yapmak,

34- Yaş parmağı, ön veya arka tarafa sokmak, [Hanbeli'de bozmaz.]

35- Seferde iken kasten orucunu bozana kefaret gerekmez, sadece kaza gerekir. Çünkü seferde oruç tutmak farz değildir.

36- Kasten orucunu bozan, sonradan oruç tutmamayı mubah kılacak bir hâl başına gelse, mesela kadının hayzı başlasa yahut oruç tutamayacak kadar hastalansa yalnız kaza gerekir. Fakat orucunu bozup sefere çıksa, kefaret gerekir; çünkü sefere çıkmak semavi bir özür değildir.

37- Oruçlunun ağzına giren gözyaşı veya ter, çok olur da, tuzluluğunu ağzının her yerinde duyar ve yutarsa orucu bozulur. Yutmayıp tükürürse bozulmaz.