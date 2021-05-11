11 Mayıs 2021 Salı 16:02 - Güncelleme: 11 Mayıs 2021 Salı 16:02

Ramazan Bayramı'nda bayram namazı ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar, "Bayram namazı kılınacak mı? Bayram namazı kaçta?" gibi soruların cevaplarını merak ediyor. Bu sene Ramazan ayında Teravih namazları camilerde kılınmadı fakat cuma namazları camilerde kılınabiliyor. Peki Bayram namazı kaçta? İşte il il bayram namazı saatleri

BAYRAM NAMAZI KILINACAK MI? DİYANET BAŞKANI AÇIKLADI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, katıldığı bir programda Kovid-19 tedbirleri kapsamında bayram namazının kılınıp kılınmayacağının sorulması üzerine, şu cevabı verdi:

"Bayram namazı da cuma namazı gibi kısa bir namazdır. İki rekatlı bir namazdır. Biz kılınacak bir şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Cuma namazını nasıl kılıyorsak bayram namazını da aynı şekilde kılabiliriz. Milletimizin camiye gelip bir hutbe ve iki rekat namazdan sonra dua yapıp camiden ayrılma imkanı var. Dolayısıyla bayram namazında herhangi bir sıkıntı olacağını şu an itibarıyla düşünmüyorum, fevkalade bir durum olmazsa."

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 yılı bayram namazı saatini İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilin ve avrupanın namaz vakitlerini açıkladı.

"Adana: 06.04, Adıyaman: 05.51, Afyonkarahisar: 06.20, Ağrı: 05.28, Aksaray: 06.07, Amasya: 05.55, Ankara: 06.08, Antalya: 06.23, Ardahan: 05.27, Artvin: 05.30, Aydın: 06.32, Balıkesir: 06.29, Bartın: 06.07, Batman: 05.39, Bayburt: 05.38, Bilecik: 06.20, Bingöl: 05.40, Bitlis: 05.34, Bolu: 06.12, Burdur: 06.23, Bursa: 06.23, Çanakkale: 06.34, Çankırı: 06.04, Çorum: 05.59, Denizli: 06.28, Diyarbakır: 05.43, Düzce: 06.14, Edirne: 06.30, Elazığ: 05.45, Erzincan: 05.42, Erzurum: 05.35, Eskişehir: 06.18, Gaziantep: 05.56, Giresun: 05.44, Gümüşhane: 05.41, Hakkari: 05.29, Hatay: 06.02, Iğdır: 05.24, Isparta: 06.22, İstanbul: 06.22, İzmir: 06.34, Kahramanmaraş: 05.56, Karabük: 06.07, Karaman: 06.12, Kars: 05.26, Kastamonu: 06.02, Kayseri: 06.00, Kırıkkale: 06.06, Kırklareli: 06.28, Kırşehir: 06.05, Kilis: 05.57, Kocaeli: 06.19, Konya: 06.14, Kütahya: 06.21, Malatya: 05.50, Manisa: 06.33, Mardin: 05.42, Mersin: 06.07, Muğla: 06.31, Muş: 05.36, Nevşehir: 06.03, Niğde: 06.05, Ordu: 05.46, Osmaniye: 06.00, Rize: 05.36, Sakarya: 06.17, Samsun: 05.52, Siirt: 05.36, Sinop: 05.55, Sivas: 05.52, Şanlıurfa: 05.50, Şırnak: 05.35, Tekirdağ: 06.28, Tokat: 05.53, Trabzon: 05.39, Tunceli: 05.43, Uşak: 06.25, Van: 05.29, Yalova: 06.21, Yozgat: 06.01, Zonguldak: 06.10."

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da saat 06.14, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.57, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.54 ve Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 05.58'de eda edilecek.

BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Bayram namazı da tıpkı Cuma namazında olduğu gibi cemaatsiz kılınmaz. Diyanet'in açıklamasına göre Cuma namazı ve bayram namazı kılabilmek için cemaate ihtiyaç vardır. Bu durumda vatandaşların, bayram namazı evde kılınır mı sorusuna yanıt olarak, Ramazan Bayramı'ndan eğer camiiler açılmaz ise evde küçük bir cemaatle kılınabilir diyebiliriz. Hanefi mezhebine göre bayram namazının sahih olması için hutbe dışında Cuma namazında aranan şartların yerine getirilmesi gerektiğinden, bayram namazının cemaatle kılınması gerekir.

Tam kapanma sürecinde camilerin durumu ile ilgili bilgi veren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bayram namazında herhangi bir sıkıntı olacağını şu an itibarıyla düşünmüyorum." dedi.