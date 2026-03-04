İSTANBUL 14°C / 2°C
Ramazan

Bayrama kaç gün kaldı? Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan ayının ortalarına gelindi. Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar, 'Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Bu yıl Ramazan ayı 29 gün sürecek. Peki, bayrama kaç gün kaldı? Ramazan Bayramı ne zaman? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ4 Mart 2026 Çarşamba 10:41 - Güncelleme:
Bayrama kaç gün kaldı? Ramazan Bayramı ne zaman?
Mübarek Ramazan ayının ortalarına gelindi. Oruç ibadetini yerine getiren binlerce Müslüman, 'Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü?' sorusunun cevabını merak ederek araştırıyor. Bunun yanı sıra tatil planları yapanlar ve sevdiklerine kavuşmak için gün sayanlar, 'Bayrama kaç gün kaldı?' ve 'Ramazan Bayramı ne zaman?' sorularının cevaplarını merak ediyor.

BUGÜN RAMAZAN'IN KAÇINCI GÜNÜ?

Ramazan ayının ilk orucu, 19 Şubat 2026 Perşembe günü tutuldu. Bugün 4 Mart 2026 ve Ramazan'ın 14. günü.

Bunun yanı sıra, Ramazan'ın kaçıncı günü olduğunu merak edenler, sayfamızı ziyaret ederek bu bilgiye her gün kolayca ulaşabilirler.

BAYRAMA KAÇ GÜN KALDI?

Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte Ramazan Bayramı başlayacak. Buna göre, 29. günün tamamlanmasıyla beraber bayramın 1. günü idrak edilecek.

Bugün itibariyle Ramazan Bayramı'na 15 gün kaldı.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler listesine göre, Ramazan Bayramı tarihleri aşağıda yer alıyor.

Arife Günü: 19 Mart 2026 Perşembe.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma.

Ramazan Bayramı 2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi.

Ramazan Bayramı 3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar.

