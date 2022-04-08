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Ramazan

Binlerce Müslüman, Ramazan ayının ilk cumasında İbrahim Camii'ne akın etti

Ramazan ayının ilk cuma namazını birlikte kılmak isteyen Filistin'in El Halil kentinde yaşayanlar, İbrahim Camii'ne akın etti.

IHA8 Nisan 2022 Cuma 21:16 - Güncelleme: 8 Nisan 2022 Cuma 21:16
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Ramazan ayının ilk cumasında binlerce Müslüman, cuma namazını birlikte kıldı. Filistin'in başkenti Kudüs'te binlerce kişi namazını Mescid-i Aksa'da kılarken Batı Şeria'ya bağlı El Halil kentinde yaşayanlar ise İbrahim Camii'ne akın etti. Caminin girişinde İsrailli güçlerin aldığı önlemlerden geçen Filistinlilerin üzeri tek tek arandı.

İbrahim Camii Müdürü Şeyh Ebu Suneyne, İsrail güçlerinin caminin giriş kapısında aldığı önlemlerin Filistinlilerin camiye gelişini engellemediğini ifade ederek, "İnsanlar buraya akın akın geliyor. İsrail güçlerinin giriş kapılarında görevlendirilmesine rağmen 7 bin kişi geldi buraya. İsrailli işgalciler caminin yüzde 72'sini kontrol ediyor. Müslümanların tüm alanlara girişine izin verilmiyor. Sadece yılın 10 günü girebiliyoruz" dedi.

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