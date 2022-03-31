İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mart 2022 Perşembe / 27 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6856
  • EURO
    16,2864
  • ALTIN
    914.575
  • BIST100
    2241.9
  • Haberler
  • >
  • Ramazan
  • >
  • Bosna Hersek'teki Türkiye Maarif Vakfı okullarında ramazan ayı karşılanıyor
Ramazan

Bosna Hersek'teki Türkiye Maarif Vakfı okullarında ramazan ayı karşılanıyor

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Türkiye Maarif Vakfı (TMV) okullarında ramazan, konserle ve çocuklara hediyeler dağıtılmasıyla karşılandı.

AA31 Mart 2022 Perşembe 16:18 - Güncelleme: 31 Mart 2022 Perşembe 16:18
ABONE OL

Bosna Hersek'teki TMV okulları ve Okul Aile Birliğinin düzenlediği konsere öğrenciler, okul temsilcileri ve veliler katıldı.

TMV Bosna Hersek Temsilcisi Yakup Gül, anaokulundan lise son sınıfa kadar Cambridge eğitim programı çerçevesinde hizmet verdiklerini belirterek "Her geçen gün bize olan ilgi artmakta, bu yıl veli meclisi üyelerimizle beraber ramazan coşkusunu çocuklar, aileleri ve velilerimizle beraber yaşayalım istedik." diye konuştu

Okul Aile Birliği Başkanı Selmir Turic de çocukları ramazan ayı için hediyelerle sevindirmek istediklerini dile getirerek "Şimdiye kadar bu, bayramda yapılan bir adetti, bu sefer ramazan başlangıcında organize etmeye karar verdik, ramazan ayını güzellikle geçirmelerini ve öyle hatırlamalarını istedik." ifadelerini kullandı.

Programda Hazreti Hamza Korosu ilahiler söyledi. Konser sonunda çocuklara hediye paketleri dağıtıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.