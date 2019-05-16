Burada ateş bulunmaz insanlar kendi getirir   

Behlül Dana Harun Reşid’in yakınında bulunur, çeşitli sebepler hasıl ederek onu uyarırdı. Bir gün Behlül Dana üstü başı toz içinde uzun bir yolculuktan gelmiş olmanın belirtileri ile Harun Reşid’in huzuruna çıktı. Harun Reşid sordu: Bu ne hal Behlül, nereden geliyorsun? Cehennemden geliyorum ey hükümdar. Ne işin vardı cehennemde? Ateş lazım oldu da ateş almaya gittim. Peki, getirdin mi bari? Hayır efendim getiremedim. Cehennemin bekçileriyle görüştüm, onlar “Sanıldığı gibi burada ateş bulunmaz, ateşi herkes dünyadan kendisi getirir” dediler.