Diş fırçalamak oruç bozar mı? Oruçken diş fırçalamak orucu bozar mı? Diyanet açıkladı

11 Mayıs 2020 Pazartesi 17:21 - Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 17:21

Oruçluyken diş fırçalamak isteyen kişiler, Diş fırçalamak oruç bozar mı? sorusunun cevabını merak ediyor. Ramazan ayında oruç ibadetlerini idrak eden Müslümanlar, orucu bozan veya bozmayan şeyleri araştırıyor. Ramazan ayında oruç ibadetinin yerine getirilmesiyle birlikte orucu bozan şeyler gündemde yer almaya başladı. Oruçken diş fırçalamak orucu bozar mı? sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, oruç dolayısıyla ortaya çıkan ağız kokusunun önüne geçmek için diş fırçalamanın oruç ibadetini etkileyip etkilemediğini sorgulamaya başladı. Diyanet, diş fırçalamanın orucu bozup bozmadığı hakkında fetva verdi. Peki Diş fırçalamak oruç bozar mı? İşte Diyanet'in diş fırçalama konusu hakkındaki soruya verdiği cevap.

11 Ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayında oruçla ilgili soruların cevapları merakla araştırılıyor. Genellikle orucu bozan şeylerin neler olduğunu merak edenler, tek tek araştırıyor. Peki diş kanaması ve diş yarasından çıkan kanın tükürük ile yutulması orucu bozar mı? Son günlerde birçok vatandaşın gündeminde yer alan kan yutmak orucu bozar mı sorusu, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yanıtlandı. Peki, diş eti hastalıkları dolayısıyla kan yutmak orucu bozar mı? İşte Diyanet'in bu konudaki fetvası

DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?

İşte Diyanet’in oruç esnasında diş fırçalama yapılıp yapılamayacağına ilişkin paylaştığı o görüş; Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220). Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsaktan önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur.

Diyanet’in açıklamasında yer alan bilgiler doğrultusunda oruçluyken diş fırçalanabilir ancak boğaza su veya macun kaçması durumunda oruç bozulur.

DİŞ KANAMASI ORUCU BOZAR MI?

Diyanet'ten alınan bilgilere göre diş kanaması orucu bozmaz. Ancak çıkan kan, karıştığı tükürüğe eşit veya daha fazla olursa yutulması hâlinde oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir. Daha az miktarda olan kan ise dikkate alınmaz (Haddâd, el-Cevhera, I, 173).

KAN YUTMAK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından diş kanamasının orucu bozmasına ilişkin cevabı aşağıdaki gibidir.

Diş kanaması orucu bozmaz. Ancak çıkan kan, karıştığı tükürüğe eşit veya daha fazla olursa yutulması hâlinde oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir. Daha az miktarda olan kan ise dikkate alınmaz (Haddâd, el-Cevhera, I, 173).

ORUUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR? BOZMAYAN DURUMLAR NELERDİR?

Unutarak Yemek İçmek: Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Oruçlu olduğu hatırladığı an hala yiyip içmeye devam ederse oruç bozulur

Oruçlu Olduğunu Unutup Yiyen Kişiye Oruçlu Olduğunu Hatırlatmak Gerekli Midir: Oruçlu olduğunu unutup yiyip içen kişi eğer yaşlı, hasta, zayıf ve oruç tutmaya gücü olmayan kişiyse onu gören kişi oruçlu olduğunu hatırlatmamalı, bunun dışındaki kişilere mutlaka hatırlatmalıdır

Eşlerin Oruçlu İken İlişkilerinin Sınırı Ne Olmalıdır: Eşler dahi olsa Ramazan’da oruçlu olduğunu bile bile cinsel ilişkide bulunmakla oruç bozulur, hem kaza ve hem de kefaret gerekir. Eşlerin birbirlerini öpmeleri veya sarılmalarıyla oruçları bozulmaz.

Oruçluyken Cünüp Olarak Sabahlamanın Günahı Varmı: Oruçlu iken rüyada ihtilam olmak yani meninin akması orucu bozmaz, gusletmeyi geciktirerek cünüp olarak sabahlamak da orucu bozmaz ve zarar vermez.

Oruca Niyetlenen Bir Kadın Gün İçinde Âdet Görmeyesi hali: Oruca niyetlenen bir kadın, gün içerisinde âdet görmeye başlarsa orucunu bozmalıdır, temizlenince bu günün orucunu da kaza etmelidir.