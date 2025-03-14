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Ramazan

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan ayını iyi değerlendirelim

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ramazanın Kur'an ayı olduğunu belirterek, 'Ramazan ayını iyi değerlendirelim. Kur'an-ı Kerim'i okumasını bilmeyenler öğrensin, bilenler okusun, okuyanlar anlasın, tefsiriyle beraber Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışalım.' dedi.

AA14 Mart 2025 Cuma 07:14 - Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan ayını iyi değerlendirelim
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde teravih namazı kıldırdı.

Teravih namazının ardından cemaate hitap eden Erbaş, ramazanın rahmet, mağfiret ve ebedi kurtuluşa ulaşma ayı olduğunu hatırlatarak, "Cenab-ı Hak buyuruyor ki; 'Rabbinizden mağfirete koşunuz. Muttakiler için hazırlanmış, genişliği, büyüklüğü gökler ve yer kadar olan cennete koşunuz.' İşte bizler ramazanı, orucu, namazlarımızı, teravih namazımızı, mukabelelerimizi, hatimlerimizi, dualarımızı, tövbe istiğfarlarımızı vesile kılarak rabbimizin mağfiretine koşuyoruz. Allah kabul eylesin. Rabbimiz yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, hayır hasenatımızı, verdiğimiz zekatlarımızı, fitrelerimizi, fidyelerimizi, sadakalarımızı kabul eylesin inşallah." diye konuştu.

Erbaş, gençlerin ve çocukların geleceğin teminatı olduğunu söyleyerek, "Peygamber Efendimizin (s.a.s.) bir müjdesi var; 'Mahşer günü, kıyamet günü hiçbir gölgenin bulunmadığı bir anda Allah'ın arşının gölgesi altında gölgelenecek 7 sınıf insan vardır. Bunlardan birisi de huzuru, neşeyi, neşvünemayı camilerde, mescitlerde bulan gençlerdir.' buyuruyor. İnşallah çocuklarımız, gençlerimiz bu müjdeye nail olurlar." ifadesini kullandı.

Ramazanın Kur'an ayı olduğunu dile getiren Erbaş, şunları kaydetti:

"Ramazan ayını iyi değerlendirelim. Kur'an-ı Kerim'i okumasını bilmeyenler öğrensin, bilenler okusun, okuyanlar anlasın, tefsiriyle beraber Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışalım. Cenab-ı Hak bizleri Kur'an'ın ve habibinin (s.a.s.) yolundan ayırmasın. Rabbim gençlerimizin, neslimizin kalbinde Kur'an sevgisini yeşertsin."

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