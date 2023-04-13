Doğmamış bebeğe fitre verilip verilmemesi konusunda hamile kadınlar araştırmalarını sürdürüyor. Ramazan bayramına kavuşan, temel ihtiyaçlarının ve bir yıllık borçlarının dışında nisap miktarı; 80.18 gr. altın veya bu değerde mala sahip olan Müslümanlar kendileri ve velayetleri altındaki çocuklar için fitre vermekle yükümlüdürler. Bu kapsamda, "Anne karındaki bebeğe fitre düşer mi? Hamile kadın fitre verir mi?" sorularına cevap aranıyor. Doğmamış bebek için fitre verilir mi? İşte Diyanet'in konu hakkındaki fetvası

Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır.

Fidye ise yine oruç ve hac ibadeti gibi dönemlerde kişinin yerine getiremediği bir ibadet sonrasında ortaya çıkan ve yapılması gereken bir yardım olarak bilinmektedir.

ANNE KARNINDAKİ BEBEK İÇİN FİTRE VERİLİR Mİ?

Fıtır sadakasının dinen gerekmesinin (vücub) sebebi, ilgili hadislere dayanılarak "sağ olma" (sağ olarak Ramazan bayramına kavuşmuş olma) şeklinde belirlenmiştir. Bu itibarla Ramazan bayramından önce doğan bebekler için fitre vermek gerekir.

DOĞAMAMIŞ ÇOCUĞA FİTRE VERİLİR Mİ?

Hamile bir kadın veya eşi, kendileri için fitre vermekle yükümlüdürler. Doğmamış çocuk içinse fitre vermek gerekmez.

KÜÇÜK ÇOCUKLAR İÇIN FİTRE VERİLİR Mİ?

Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Hz. Peygamber, köle-hür, büyük-küçük, kadın-erkek her Müslümana fitrenin gerektiğini ifade etmiştir (Ebû Dâvûd, Zekât, 20)