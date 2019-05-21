Dört farklı kültür aynı sofrada buluştu Ülkelerindeki savaş ve çatışmalar nedeniyle doğdukları toprakları ve evlerini arkalarında bırakarak Türkiye’ye sığınan ve hayatlarını Adıyaman’da sürdüren Suriyeli, Irak Türkmeni ve Afgan aileler, kentteki bir hayırseverin sofrasında Türk ailelerle buluştu.