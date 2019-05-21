27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0297
  • 6,7402
  • 247.661
  • 86.771
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

RAMAZAN

  1. Haberler
  2. Ramazan

Dört farklı kültür aynı sofrada buluştu

Ülkelerindeki savaş ve çatışmalar nedeniyle doğdukları toprakları ve evlerini arkalarında bırakarak Türkiye’ye sığınan ve hayatlarını Adıyaman’da sürdüren Suriyeli, Irak Türkmeni ve Afgan aileler, kentteki bir hayırseverin sofrasında Türk ailelerle buluştu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Canlarını kurtarmak için evlerini, vatanlarını terk etmek zorunda kalan aileler, Adıyaman’da devletin desteğiyle yaşamını sürdürüyor. Ramazan dolayısıyla yardımlarını artıran İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Adıyaman İnsani Yardım Derneği (YADER) farklı kültürlerin temsilcisi aileleri, hayırseverlerin katkılarıyla iftar sofrasında bir araya getirdi. Ramazan’da Türk, Irak Türkmeni, Afgan ve Suriyeli dört farklı kültürün insanları, aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

MSB´den ''Milli Mücadele´ye Adım Adım'' paylaşımı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Yayılma riski çok yüksek'

'Yayılma riski çok yüksek'

Gri listedeki terörist teslim oldu

Gri listedeki terörist teslim oldu

Bu oyun yüzünden boşanmak istedi

Bu oyun yüzünden boşanmak istedi

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Twitter'dan davet etti, ailece iftar yaptılar

Twitter'dan davet etti, ailece iftar yaptılar

İsrail duyurdu... Hamas yalanladı

İsrail duyurdu... Hamas yalanladı

'Türkiye, vazgeçilmez bir role sahip'

'Türkiye, vazgeçilmez bir role sahip'

Ferdi Tayfur şarkısı eşliğinde klasik otomobil ile başkent turu

Ferdi Tayfur şarkısı eşliğinde klasik otomobil ile başkent turu
 

POPÜLER HABERLER

Yer Beşiktaş... Polis ´UBER´i böyle götürdü

Yer Beşiktaş... Polis ´UBER´i böyle götürdü

Sigortasız çalışana emeklilik hakkı

Sigortasız çalışana emeklilik hakkı

Nikaragua'da maskeli cenaze töreni

Nikaragua'da maskeli cenaze töreni

Gelmiş geçmiş en çılgın buluşlar!

Gelmiş geçmiş en çılgın buluşlar!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA