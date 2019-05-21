Dört farklı kültür aynı sofrada buluştu
Ülkelerindeki savaş ve çatışmalar nedeniyle doğdukları toprakları ve evlerini arkalarında bırakarak Türkiye’ye sığınan ve hayatlarını Adıyaman’da sürdüren Suriyeli, Irak Türkmeni ve Afgan aileler, kentteki bir hayırseverin sofrasında Türk ailelerle buluştu.
Canlarını kurtarmak için evlerini, vatanlarını terk etmek zorunda kalan aileler, Adıyaman’da devletin desteğiyle yaşamını sürdürüyor. Ramazan dolayısıyla yardımlarını artıran İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Adıyaman İnsani Yardım Derneği (YADER) farklı kültürlerin temsilcisi aileleri, hayırseverlerin katkılarıyla iftar sofrasında bir araya getirdi. Ramazan’da Türk, Irak Türkmeni, Afgan ve Suriyeli dört farklı kültürün insanları, aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor.
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