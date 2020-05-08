Dudak yemek oruç bozar mı? Dudak yiyince oruç bozulur mu? Diyanet açıkladı

08 Mayıs 2020 Cuma 17:41 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 17:41

Ramazan ayında merak edilen konuların başında 'dudak yemek orucu bozar mı?' sorusu geliyor. Ramazanda oruç tutan Müslümanlar orucu bozan durumları araştırıyor. Ramazan ayında oruçken kuruyan dudakların soyulması olasıdır. Bu durumda dudaklarını kemirip yiyen kişiler dudak yemenin orucu bozup bozmadığını araştırmaya koyuldu. Diyanet, orucu bozan şeyleri veya kaza gerektiren durumları açıkladı. Peki dudak yemek orucu bozar mı? İşte Diyanet'ten dudak yemenin oruçla ilişkisine dair açıklaması.

Oruçken dudağını kemirenler 'Dudak yemek orucu bozar mı?' sorusunun cevabını yoğun bir biçimde araştırıyor. Ramazan ayında oruç ibadetlerini idrak eden Müslümanlar, orucu bozan veya bozmayan şeyleri araştırıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların mecbur olmadıkça evden çıkmadığı bu günlerde stres nedeniyle dudak kemirme alışkanlığı geliştirmiş olabilir. Bu durumda oruçken dudak yiyenler 'Dudak yiyince oruç bozulur mu?' sorusunun cevabını araştırıyor. İşte Diyanet'in 'Dudak yemek oruç bozar mı?' sorusuna verdiği fetva.

11 Ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayında oruçla ilgili soruların cevapları merakla araştırılıyor. Genellikle orucu bozan şeylerin neler olduğunu merak edenler, tek tek araştırıyor. Peki Dudak yemek oruç bozar mı? Merak edilen soru Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yanıtlandı.

DUDAK YEMEK ORUCU BOZAR MI?

Sual: Dudak ve Tırnak Yemek Orucu Bozar mı?

Cevap: Oruçlu kimse tırnağını ve dudağından bir parça yutsa orucu bozulur. Ağzın içinden bir parça yutsa bozulmaz. [Ağız bazen bedenin içi sayılır. Bunun için, oruçlu kimse, tükürüğünü yutarsa, orucu bozulmaz.]

Ramazan orucunu bozup, yalnız kaza gerektiren şeyler:

1- Boğaza kar ve yağmur kaçması,

2- Astım spreyi kullanmak,

3- Zorla bozdurulmak,

4- Buruna sıvı ilaç koymak,

5- Burnuna kolonya çekmek, [Koklamak bozmaz.]

6- Mukimken oruca başlayıp, sefere çıkınca yiyip içmek,

7- Ud ağacının, amberle tütsülenip dumanının çekilmesi,

8- Başkasının içtiği sigara dumanını isteyerek çekmek,

9- Kulağın içine ilaç damlatmak, kulağı ilaçlı suyla yıkamak,

10- Derideki açık yaraya konan sıvı ilacın sindirim yoluna girmesi,

11- Vücuda ilaç şırınga etmek,

12- İsteyerek, zorlayarak ağız dolusu kusmak,

13- Dişi kanayanın ağzındaki kanı yutması veya tükürükle eşit miktarda karışık kanı yutması,

14- İmsak vaktinin bittiğini bilmeden yiyip içmek,

15- Güneş battı zannederek orucunu bozmak,

16- Dişlerin arasında kalan nohut kadar şeyi yutmak,

17- Buruna çekilen suyun ağızdan çıkması,

18- Abdest alırken boğaza su kaçması, [Hanbelî'de bozmaz.]

19- Kâğıt, taş, pamuk, ot, pişmemiş pirinç gibi ilaç ve gıda olmayan şeyi yutmak,

20- Makattan veya kadınların önden fitil kullanması,

21- Oruçlu olduğunu unutup yediğinde, orucu bozuldu sanarak, bilerek yemeye devam etmek,

22- İmsak vaktinden sonra niyet edenin, gün içinde orucunu kasten bozması,

23- Denize girince veya guslederken makattan su girmesi, [Hanbelî'de bozmaz.]

24- Dil altına konan ilacı emmek,

25- Makata konan pamuğun veya başka şeyin hepsinin içeri girmesi,

26- Vücuda giren ultrason veya endoskopi cihazında ilaç, merhem olması,

27- Lavman yaptırmak, [Mâlikî'de bozmaz.]

28- Özel olarak su buharı teneffüs etmek,

29- Burundan genze giden kanı yutmak,

30- Açlığa veya susuzluğa gerçekten dayanamayarak yiyip içmek,

31- Bayılanı ayıltmak için veya uyuyanın ağzına su akıtmak.

32- Basur memesinin, taharetlendikten sonra, ıslak olarak içeriye girmesi,

33- Mastürbasyon yapmak,

34- Yaş parmağı, ön veya arka tarafa sokmak, [Hanbeli'de bozmaz.]

35- Seferde iken kasten orucunu bozana kefaret gerekmez, sadece kaza gerekir. Çünkü seferde oruç tutmak farz değildir.

36- Kasten orucunu bozan, sonradan oruç tutmamayı mubah kılacak bir hâl başına gelse, mesela kadının hayzı başlasa yahut oruç tutamayacak kadar hastalansa yalnız kaza gerekir. Fakat orucunu bozup sefere çıksa, kefaret gerekir; çünkü sefere çıkmak semavi bir özür değildir.

37- Oruçlunun ağzına giren gözyaşı veya ter, çok olur da, tuzluluğunu ağzının her yerinde duyar ve yutarsa orucu bozulur. Yutmayıp tükürürse bozulmaz.