Edirne’de kılıçla hutbe geleneği

Osmanlı döneminde, Edirne’de padişahların Eski Camii’de kılıç kuşanarak tahta çıkış geleneği, cuma ve bayram hutbelerinin kılıç kuşanarak okutulmasıyla sürdürülüyor. Eski Camii Müezzini Hasan Cerrah, Osmanlı’dan miras geleneği sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Osmanlı döneminde padişahların tahta çıkma törenlerinin cuma günü camide yaptığını ve padişahların ilk hutbeyi de kılıçla okuduğunu belirten Cerrah, “Eski Camii’de 6 asırdır kılıçla hutbe okunuyor.

Minbere çıkan imam cuma hutbesinin duasını sol eline aldığı kılıçla okuyor” diye konuştu.