Enderun usulü teravih geleneği Haliliye'de yaşatıldı

Haliliye Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl da düzenlenen Enderun Usulü Teravih Namazı geleneği yeniden yaşatıldı. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla iki yıldır düzenlenen program ile Osmanlı döneminde uygulanan ezan, kamet, Kur'an-ı Kerim, ilahiler, kasideler ve duaların okunduğu Enderun Teravihi, vatandaşların yoğun katılımıyla kılındı. Beş ayrı makam icra edilerek Mevlana Camii'nde kılınan Enderun Teravihinde, Dünya Kur'an-ı Kerim Okuma Birincisi Mehmet Bilir, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Türkiye Birincisi Yunus Balcıoğlu, Ezanı Şerif Güzel Okuma Dünya İkincisi Mustafa Alphayta, Tasavvuf Müziği Sanatçısı Mustafa Akbaş ile Mehmet Kemiksiz, Hafız Ahmet Uzunoğlu, Hafız Ramazan Kutlu ve Hafız İdris Erdem yer aldı.

Programda açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 5 binin üzerinde vatandaşın yoğun katılımıyla Osmanlı'da bir gelenek olan Enderun Teravih atmosferini Haliliye'de yaşattıklarını ifade etti. Canpolat, "Şanlıurfa, manevi atmosferin en yüksek oranda yaşandığı bir iklime sahip. Ve tabi Ramazan olması hasebiyle de vatandaşlarımızla geçtiğimiz yıllarda da bir Enderun Usulü Teravihi eda etmiştik. Bugün de nitekim Şanlıurfa'da, Haliliye'de yine Mevlana Külliyesine 5 binin üzerindeki vatandaşımızın katılımıyla ilahilerin, kasidelerin okunduğu, Efendimize methiyelerin dizildiği bir Enderun Usulü Teravihi hep birlikte eda ediyoruz. Ramazan dolayısıyla Urfalı hemşerilerimizin Ramazanlarını tebrik ediyorum ve nitekim başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu da cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan-ı Şeriflerini kutluyorum. İnşallah birkaç güne kalmaz da Kadir Gecesini eda edeceğiz. Allah bizi nice bayramlara ulaştırsın diyor, saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Namaz kılan vatandaşlar, Enderun usulü teravih geleneğini Haliliye'de yaşatan yetkililere teşekkür etti.

Öte yandan, Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından ise alanda bulunan vatandaşlara lokum ikram edildi.