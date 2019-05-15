Farklı dinleri buluşturan iftar

TEŞEKKÜR ETTİ

İftar programına Türkiye’nin Stockholm Büyükelçisi Emre Yunt, İsveç Kilisesi Papazlar Birliği Başkanı Peter Lööv Roos, İsveç Kilise Birliği Uyum Başkanı Kay Engelhat ve Stockholm’deki İslam toplumunun önde gelen temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

İsveç İslam Federasyonu Başkanı Tahir Akan, yaptığı konuşmada, Ramazan ayının bereketini farklı din grubundan insanlarla paylaştıklarını söyledi. Geleneksel olarak her sene iftar verdiklerini hatırlatan Akan, “İslam’ın güzelliği ramazan, farklı kültürlerden farklı inançlardan insanları bir sofrada topluyor. Burada iftarımıza katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

İsveç Kilise Papazlar Birliği Başkanı Peter Lööf Roos da Ramazan’ın paylaşım ayı olduğuna dikkati çekti. Müslümanların kutsal ayı Ramazan’dan kendilerinin de istifade ettiklerini kaydeden Roos, “Müslüman dostlarımızla birlikte biz de bu ayın manevi atmosferinden yararlanıyoruz.

Ramazan dostluğu, kardeşliği, farklılığı ön plana çıkaran bir ay. Bu vesileyle Yeni Zelanda’da Müslümanlara yapılan terör saldırısı, Sri Lanka’da Hristiyanlara yapılan terör saldırısı ve Yahudi vatandaşların mabetlerine yapılan saldırıları kınıyorum. Umarım bundan sonra hep beraber bu saldırılara karşı duracağız” ifadelerini kullandı.