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Ramazan

Fitre ne zaman verilir? Diyanet 2023 fitre bedeli ne kadar?

Fitre ile ilgili detaylar, Ramazan ayının bitmesine günler kala sorgulanmaya başlandı. Diyanet, bu yıl verilecek fitre bedelini Ramazan ayı öncesinde açıklamıştı. Fitre, Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen Müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır. Peki Fitre ne zaman verilir? 2023 fitre bedeli ne kadar? İşte Diyanet'in açıkladığı bilgiler ışığında detaylar..

13 Nisan 2023 Perşembe 11:58 - Güncelleme:
Fitre ne zaman verilir? Diyanet 2023 fitre bedeli ne kadar?
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Fitre (Fıtır sadakası) kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara verilir. Günümüzde fitre bedelinin belirlenmesinde, kişinin bir günlük (iki öğün) yemek ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması daha uygundur. Peki Fitre ne zaman verilir? 2023 fitre bedeli ne kadar? İşte detaylar...

Fitrenin hedefi, bir fakirin içinde yaşadığı toplumun hayat standardına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanması, böylece bayram sevincine iştirak etmesine katkıda bulunmaktır.

Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed, büyük-küçük, kadın ve erkek her Müslümana fitrenin gerektiğini ifade etmiştir (Ebû Dâvûd, Zekât, 20).

2023 FİTRE BEDELİ NE KADAR?

Din İşleri Yüksek Kurulu, 2023 yılı fitre miktarının 70 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından karar sonrasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Konu ile ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde 2023 yılı için fitre miktarı, 70 TL olarak belirlenmiştir.

FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?

Halk arasında Fitre olarak bilinen Fıtr sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte fitre bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir.

Şâfiî mezhebinde ise; fitreyi, meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya bırakmak haramdır. Fitreyi Ramazan'ın ilk günlerinde vermek de caizdir (Nevevî, el-Mecmû', VI, 128).

FİTRE KİMLERE VERİLMEZ?

Kişi dinen zengin sayılanlara, usûlüne (anne, baba, dedeler ve nineler), fürûuna (çocuk ve torunlar) ve eşine fıtır sadakası veremez. Fitreler bir fakire verilebileceği gibi, birkaç fakire de dağıtılabilir. (Merğînânî, el-Hidâye, II, 224). Ancak bir kişiye verilen miktar bir fitreden az olmamalıdır.

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