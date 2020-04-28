Fitre ve Fidye aynı şey mi? Fidye ile fitre arasındaki fark nedir?

28 Nisan 2020 Salı 11:13 - Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 11:13

11 ayın sultanı Ramazan ayında elinde olmayan nedenlerden dolayı oruç tutamayanlar ne kadar fidye miktarı ödeyeceğini merak ediyor. Öte yandan Diyanet'in belirlediği fitre miktarı 27 TL oldu. Birçok insanın karıştırdığı fidye ve fitre arasında fark vardır. Oruç tutamayan bir kişinin vereceği kefarete ne deniyor? Peki fidye ile fitre aynı şey midir? Fidye ve fitre kavramlarının ne anlama geldiğini ve ne durumlarda verildiğini haberimizde derledik.

FİTRE NEDİR?

Birçoğumuzun karıştırdığı Fidye ve fitre bağışı çokça karıştırılsa da arasında fark vardır.

Fitre (fıtır sadakası) Ramazan ayının herhangi bir vaktinde maddi durumu yerinde olan her Müslümanın yoksullara verdiği nisap miktarı olan, oruç tutmanın şükrüyle sevap kazanmak için bağışladığı sadaka demektir.

Peygamber Efendimiz (S.A.V.) bir hadisi şeriflerinde “Fitrenin Bayram namazına çıkmadan önce verilmesini” emretmiştir.

FİDYE NEDİR?

Fidye, bir kimseyi bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtarmak için ödenen bedel demektir. Dinî bir terim olarak ise, oruç ibadetinin eda edilememesi sebebiyle veya hac ibadetinin edası sırasında işlenen birtakım kusurların giderilmesi için ödenen maddi bedeli ifade eder.

Fidye, oruç tutmaya engel (süreklilik gösteren) hastalığı olan veya yaşlılıktan dolayı oruç tutamayanların tutamadığı oruçlara karşılık verdiği paradır. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hem fitre hem de fidye için asgari olarak belirlediği fiyat aynı olmakla birlikte durumu iyi olan kişiler bu rakamların üzerinde bağış yapabilir.

Kısacası fitre ve fidyenin miktarları aynı, veriliş amacı farklıdır.

2020 FİTRE MİKTARI NE KADAR?

‘Bu yılki fitre parası ne kadar?’ sorusu çokça merak edilmekle birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın (Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca) 2020 yılı için belirlediği fitre bedeli, yani bir kişinin fitresi 27 lira oldu. Yani 2020 yılı Ramazın'ında herkes kişi başı olarak 27 lira fitre parası verecek.

Sonuç olarak Fidye ve fitre miktarları hesaba referans ücret olarak temelde aynı rakamlardır. Ancak Fitre her halükarda 1 birim ödenirken fidye ise elinde olmayan nedenlerle tutamadığı oruç günü sayısı ile çarparak ödeyeceği miktardır.

Fidye ve Fitre hesabı için şöyle diyebiliriz;

Diyanetin belirlediği fiyat: A

2020 Fitre miktarı hesaplama: A x 1

2020 Fidye miktarı hesaplama: A x (Oruç tutulamayan gün sayısı)

Yani bir müslümanın 2020 için ödeyeceği fitre miktarı 27 liradır. Bu rakam kimse için değişmiyor. Fidye miktarı ise örneğin 30 gün tutamamışsa 27 TL x 30: 810 TL'dir.

Fidye, oruç tutmaya engel (süreklilik gösteren) hastalığı olan veya yaşlılıktan dolayı oruç tutamayanların tutamadığı oruçlara karşılık verdiği paradır.

Kur’an-ı Kerim’de, “Oruç tutmaya güç yetiremeyenler, bir yoksul doyumu fidye öder.” (Bakara, 2/184) buyrulmaktadır. Buna göre ihtiyarlık ve şifa ümidi olmayan bir hastalık sebebiyle oruç tutamayan kimse, daha sonra bu oruçları kaza etme imkânı bulamazsa, her gününe karşılık bir fidye öder (Serahsî, el-Mebsût, III, 100; İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 395-397).

Öte yandan Şâfiîlere göre Ramazan ayının kaza borcu herhangi bir mazeret olmaksızın yerine getirilmeden, öteki Ramazan gelecek olursa, kaza borcuna ilaveten bir de fidye ödeme yükümlülüğü ortaya çıkar (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 364; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 645).

2020 ORUÇ FİDYESİ MİKTARI NE KADAR?

Bir fidye, bir kişiyi bir gün doyuracak yiyecek miktarı veya bunun ücretidir. Bu da “sadaka-i fıtır” ile aynı miktarı ifade eder. Bu, fidyenin asgari ölçüsüdür. İmkânı olanların daha fazla vermesi daha iyidir (Bakara, 2/184; Merğînânî, el-Hidâye, II, 270).

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hem fitre hem de fidye için asgari olarak belirlediği fiyat aynı olmakla birlikte durumu iyi olan kişiler bu rakamların üzerinde bağış yapabilir. Kısacası fitre ve fidyenin miktarları aynı, veriliş amacı farklıdır. Bu yılki fidye miktarı da asgari günlük 27 TL'dir.