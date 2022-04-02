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Ramazan

Futbol devlerinden Ramazan Ayı mesajı

Dünyanın önde gelen futbol kulüpleri, sosyal medya hesaplarından Müslümanların ramazan ayını kutladı.

AA2 Nisan 2022 Cumartesi 00:47 - Güncelleme: 2 Nisan 2022 Cumartesi 00:47
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İngiltere'nin Liverpool Kulübü, "Herkese mübarek bir ramazan diliyoruz." mesajını paylaşırken, Manchester United, "Hoş geldin ramazan, United ailesi olarak sizin için ramazan ayında en iyisini diliyoruz." paylaşımını yaptı.

İspanya'nın Barcelona takımı "Dünyanın dört bir yanında kutlayanlara hayırlı ramazanlar." dileğinde bulunurken, İtalyan ekibi Inter de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yer aldığı kutlama mesajı yayımladı.

İngiltere'den Chelsea ve Manchester City, İtalya'dan Milan, Almanya'dan Bayern Münih ve Borussia Dortmund'un aralarında yer aldığı çok sayıda kulüp, mesajlarıyla Müslüman takipçilerinin ramazan ayını kutladı.

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