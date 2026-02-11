Genelge yayınlandı! İstanbul'da Ramazan öncesi hazırlık

İstanbul Valiliğinden kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen Ramazan ayı ışıklandırma faaliyetlerine ilişkin genelgede, "Tüm Müslümanlar ve milletimiz için özel bir kıymeti bulunan rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan Ramazan ayının manevi iklimi, aziz milletimizin huzur, kardeşlik, birlik ve beraberliğine çok ciddi katkılar sağlamaktadır. Bu manada Ramazan ayının ruhuna uygun şekilde gerçekleştirilecek faaliyet ve programlar büyük önem taşımaktadır" denildi.

Genelgede, "ramazan boyunca il genelinde tarihi binalarda binanın tarihsel dokusuna zarar vermeyecek biçimde ışıklandırma ve dış cephe aydınlatmalarının gece boyunca açık bulundurulması, yeni binalar ile diğer elverişli yapılarda Ramazan temalı süslemelerle ışıklandırma yapılması; meydanlar, ana arterler, alışveriş merkezleri (AVM), cadde ve sokaklar, köprü, kule gibi sembol yapılar ile kamuya açık alanlarda, camiler ve çevrelerinde geleneksel uygulamalara uygun şekilde çevre estetiği gözetilerek hilal, yıldız temalı süslemelerle ışıklandırma çalışmalarının yapılması" istendi.