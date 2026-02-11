İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Şubat 2026 Çarşamba / 24 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6457
  • EURO
    52,0445
  • ALTIN
    7118.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ramazan
  • >
  • Genelge yayınlandı! İstanbul'da Ramazan öncesi hazırlık
Ramazan

Genelge yayınlandı! İstanbul'da Ramazan öncesi hazırlık

İstanbul Valiliği'nin ilgili kurum ve kuruluşlara gönderdiği genelgede, kent genelinde Ramazan ayının ruhuna uygun ışıklandırma ve süsleme çalışmaları yapılması istendi.

IHA11 Şubat 2026 Çarşamba 10:28 - Güncelleme:
Genelge yayınlandı! İstanbul'da Ramazan öncesi hazırlık
ABONE OL

İstanbul Valiliğinden kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen Ramazan ayı ışıklandırma faaliyetlerine ilişkin genelgede, "Tüm Müslümanlar ve milletimiz için özel bir kıymeti bulunan rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan Ramazan ayının manevi iklimi, aziz milletimizin huzur, kardeşlik, birlik ve beraberliğine çok ciddi katkılar sağlamaktadır. Bu manada Ramazan ayının ruhuna uygun şekilde gerçekleştirilecek faaliyet ve programlar büyük önem taşımaktadır" denildi.

Genelgede, "ramazan boyunca il genelinde tarihi binalarda binanın tarihsel dokusuna zarar vermeyecek biçimde ışıklandırma ve dış cephe aydınlatmalarının gece boyunca açık bulundurulması, yeni binalar ile diğer elverişli yapılarda Ramazan temalı süslemelerle ışıklandırma yapılması; meydanlar, ana arterler, alışveriş merkezleri (AVM), cadde ve sokaklar, köprü, kule gibi sembol yapılar ile kamuya açık alanlarda, camiler ve çevrelerinde geleneksel uygulamalara uygun şekilde çevre estetiği gözetilerek hilal, yıldız temalı süslemelerle ışıklandırma çalışmalarının yapılması" istendi.

ÖNERİLEN VİDEO

NATO'dan Türk F-16 paylaşımı: Romanya hava sahasında bir kaplan

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.