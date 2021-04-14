Güllaç nasıl yapılır? Nefis güllaç tarifi ve malzemeleri

14 Nisan 2021 Çarşamba 17:23 - Güncelleme: 14 Nisan 2021 Çarşamba 17:23

Güllaç nasıl yapılır? sorusunun cevabı akşam iftardan sonra hafif bir tatlı yemek isteyenler tarafından araştıtılıyor. Hemen hemen her markette satılan güllaç yufkaları ile evde kolayca yapılabilmektedir. Oldukça hafif bir tatlı olan güllaç kalorisinin düşük olması sebebiyle Ramazan ayında en çok tercih edilen tatlıdır. Peki Güllaç nasıl yapılır? Nefis güllaç tarifi ve malzemelerini haberimizde derledik. İşte basit güllaç yapımı

Türk mutfağının geleneksel lezzeti güllaç tarifi özellikle Ramazan'da en çok tüketilen tatlıdır. Güllaç tarifi ve yapımı çok kolay olmakla birlikte hafif bir tatlı olan Güllaç'ın yufkaları hazır satılmaktadır.

Hazır güllaç yufkası kullanarak dakikalar içinde lezzetli bir tatlı yapabilirsiniz. Bol sütle yapılan Güllaç içindeki fındık taneleri ile damağınızda hoş bir tat bırakır. Peki güllaç nasıl yapılır? İşte güllaç yapımı ve malzemeleri

GÜLLAÇ NASIL YAPILIR?

Süt ve şekeri tencereye alarak ısıtalım şekerler tamamen eriyince altını kapatalım sütü oda sıcaklığında ılınmaya bırakalım. Çünkü süt kaynar olursa tatlınız hamur olur el yakmayacak şekilde olmalı ılık olunca güllaç yapraklarını derince bir tepsiye koyalım üzerine her yeri ıslanacak şekilde kepçe ile süt dökelim 5 güllaç yaprağını aynı işlemi tekrarlayalım ve 5. katı da sütle ıslattıktan sonra bu kata fındık serpelim ve üzerine diğer güllaç yapraklarını aynı şekilde ıslatarak döşeyelim kalan şekerli sütten bir su bardağı kadar alıp içerisine 2 yemek kaşığı gül suyu ekleyip tatlının üzerine dökelim. Tatlıyı buzdolabında en az 2-3 saat dinlendirdikten sonra üzerini isteğe göre süsleyip servis edebilirsiniz.

Güllaç Malzemeleri;

1 paket güllaç (10 yaprak güllaç)

1, 5 litre süt

2 su bardağı şeker

Çekilmiş fındık (İri taneli)

2 yemek kaşığı gül suyu (isteğe göre)

Üzeri İçin;

Fındık, fıstık veya dövülmüş ceviz

Vişne ya da çilek (Tercihe göre)

Güllaç tatlısını yapmak için; öncelikle süt ve şekeri tencereye alarak ısıtıyoruz, şekerler tamamen erisin.

Daha sonra süt oda sıcaklığında ılınmaya bırakıyoruz.

Süt kaynar olursa tatlınız hamur olur o nedenle el yakmayacak şekilde olmalı sonra tatlıyı tepsiye döşüyoruz.

Güllaç yaprağının parlak kısmı üste gelecek şekilde derince bir tepsiye koyuyoruz.

Üzerine her yanı ıslanacak şekilde bir iki kepçe süt döküyoruz.

Beş güllaç yaprağı için aynı işlemi tekrarlayalım ve 5. katı da ıslattıktan sonra bu kata ceviz serpelim ve üzerine diğer güllaç yapraklarını aynı şekilde ıslatarak serelim.

Kalan şekerli sütten bir su bardağı kadar alalım.

İçerisine 2 yemek kaşığı gül suyu ekleyip tatlının üzerine gezdirelim.

Tatlıyı buz dolabında muhafaza ediniz.

En az 2-3 saat dinlendirdikten sonra üzerini isteğe göre süsleyerek servis edebilirsiniz.

1 ince dilim güllaç; 1 dilim ekmek, 1 porsiyon meyve ve 1 su bardağı sütün toplam kalorisine eşdeğer.