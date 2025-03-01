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Ramazan

Hırka-i Şerif ziyaretçilerle buluşturuluyor

Hz. Muhammed'in vasiyetiyle Veysel Karani Hazretleri'ne hediye edilen kutsal emanetlerden biri olan Hırka-i Şerif'in yer aldığı Hırka-i Şerif Camisi içerisindeki daire, 7 Mart'ta açılacak.

AA1 Mart 2025 Cumartesi 16:12 - Güncelleme:
Hırka-i Şerif ziyaretçilerle buluşturuluyor
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Fatih ilçesinde adına yaptırılan Hırka-ı Şerif Camii'nde 1851'den bu yana muhafaza edilen Hırka-i Şerif, Veysel Karani Hazretleri'nin 58. ve 59. kuşak torunları tarafından büyük bir itina ve dikkatle korunuyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan ayının ilk cuma günü 7 Mart'ta ziyaret açılışı yapılacak olan Hırka-i Şerif, ramazan boyunca hafta içi 10.00-17.00, hafta sonu ise 09.00-17.30 saatlerinde görülebilecek.

Dairede ziyaret, 26 Mart Kadir Gecesi'nde teravih namazı sonrası sabah 03.00'e kadar devam edecek. Arife günü de ikindi namazı sonrasında Hırka-i Şerif ziyareti dua ile sonlanacak.

Engelli, hasta ve yaşlı ziyaretçiler, ziyaretlerini sıra beklemeden görevli refakatinde yapabilecek ve engelli asansöründen faydalanabilecek.

Vatandaşların Hırka-i Şerif'i mümkün olan en rahat şekilde ziyaret edebilmeleri için Hırka-i Şerif Muhafız Ailesi, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Fatih Belediyesi, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, il ve ilçe müftülüğü ve Hırka-i Şerif Vakfı ile gerekli her türlü güvenlik, sağlık ve trafik tedbiri alındı.

Hırka-i Şerif dairesine ramazan ayının 15'inden sonra şehir dışı ve yurt dışı ziyaretçileri arttığından dolayı, Hırka-i Şerif Vakfı İstanbulluların ziyaretlerini daha rahat yapmaları için ilk hafta gelmelerini tavsiye ediyor.

  • Hırka-i Şerif
  • Hazreti Muhammed
  • Veyse Karani

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