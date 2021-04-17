İftar öncesi bilinçsiz alışveriş ramazanda gıda israfını artırıyor

AA 17 Nisan 2021 Cumartesi 11:07 - Güncelleme: 17 Nisan 2021 Cumartesi 11:12

AA muhabirine ramazan ayındaki gıda israfının nedenlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Aral, özellikle gıda alışverişinde ihtiyaca göre liste hazırlanmasının israfı önleyebileceğine vurgu yaptı.

Ramazan ayında dahi gıda israfının engellenemediğine dikkati çeken Aral, "İlk başta ekmek ve pide israf ediliyor daha sonra salata malzemeleri ve sebzeler. Kalan yemekler eğer tekrar değerlendirilemiyor ve saklama koşulları sağlanamıyor ise bunlar da bir iki gün sonra bozulduğu için çöpe atılarak israf ediliyor." diye konuştu.

Alınan fazla ürünlerin israfa yol açtığını kaydeden Aral, "İnsanlar alışveriş yapmaya giderken bilinçli ve önceden kişi sayısına göre ihtiyaç listesi hazırlayıp gidemiyor. İftar alışverişi yaparken de aç olduğundan her ürünü iştahla gözlüyor ve ihtiyaçtan fazlasını satın alabiliyor. Alınan fazla ürünler, özellikle kolay bozulan gıda maddeleri maalesef zamanla bozularak israf ediliyor." yorumunda bulundu.

- "Ülke olarak her yıl 14,5 milyon ton gıdayı çöpe atıyoruz"

Aral, iftarda israfı önlemek için yapılması gerekenlere ilişkin, "Ev halkı mutlaka iftardan sonra bir sonraki gün için alacakları gıda ürünlerini, buzdolabına, kalan ekmek, pide ve yemeklere bakıp programlayarak, ihtiyaca göre liste şeklinde hazırlamalı. Market alışverişlerini hazırladıkları bu listeye tam uyarak yapmalı." açıklamasını yaptı.

Gıda israfını önlemede gıda bankacılığının önemine dikkati çeken Aral, "Tüm ülke olarak her yıl 14,5 milyon ton gıdayı çöpe atarak israf ettiğimizin farkına varmamız ve bu farkındalığı hayatımızın her dilimine taşımamız gerekiyor. Geliri düşük insanlarımıza fazla gıdaları bozulmadan ulaştırabilecek sistemler kurulabilir. gıda bankacılığı bunlardan sadece biri. Çok çalışmamız lazım." şeklinde konuştu.

- "2030'da 1,6 milyar ton gıda kaybı"

Aral, İSTİB'in düzenlediği Gıda İsrafını Engelleme Projesi ve salgının getirdiği şartlarla birlikte hem bu konu da bir farkındalık oluştuğunu hem de gıda israfında azalma olduğunu söyledi.

Gıda israfının dünyanın en önemli sorunlarından birisi olduğunu söyleyen Aral, "Bu konuda Birleşmiş Milletler (BM) her ülkeden çalışma talep ediyor. 2030 yılında dünyada yıllık 1,6 milyar ton gıda kaybı ve israfı olması beklenirken, BM bunu yarıya indirmeyi amaçlıyor. Bizim de projemiz ile amacımız tam olarak budur." ifadelerini kullandı.

Son kısıtlama kararlarıyla kapanan restoran sektöründeki durumun üzücü olduğunu belirten Aral, "Gerçekten çok zor durumdalar, en çok etkilenen sektör maalesef lokanta ve catering sektörü oluyor. Gıda fiyatlarının artışıyla da insanlarımızın artık tüketime dikkat ettiği bir dönem yaşadığımızı söylemek lazım." diye konuştu.