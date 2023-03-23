İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mart 2023 Perşembe / 2 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0449
  • EURO
    20,7888
  • ALTIN
    1210.32
  • BIST100
    5039.03
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Ramazan

''İftar ve sahur arasına bir öğün konulmalı''

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Galip Ekuklu, ramazanda iftar ile sahur arasına ara öğün konulması ve iftardan sonra yürüyüş yapılması tavsiyesinde bulundu.

AA23 Mart 2023 Perşembe 11:44 - Güncelleme:
''İftar ve sahur arasına bir öğün konulmalı''
ABONE OL

Prof. Dr. Ekuklu, AA muhabirine, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilediği kentlerin olağanüstü durum yaşadığını belirtti.

AFAD, Türk Kızılay, çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve vakfın depremzedelere destek olduğunu belirten Ekuklu, deprem bölgesinde ramazan ayında iftar ve sahur için organizasyonlar yapılacağını dile getirdi.

Depremden etkilenen şehirlerde birçok noktada vatandaşların iftar ve sahur yapabileceği çadırlar kurulduğunu aktaran Ekuklu, "Deprem bölgesinde ramazan ayı için iftar ve sahurla ilgili düzenlemeler yapılıyor. Depremzede vatandaşlarımızın buna dikkat etmesi lazım. Oruç tutacaklar iftar ve sahurda beslenmelerini öğün atlamadan yapmalılar. Ramazanın ana öğünü iftardır ama sahuru da atlamamak, takip etmek gerekir. Çadır kentlerde organizasyonlar yapılacağı için mutlaka iftar ve sahur yapılmalıdır." diye konuştu.

Ekuklu, orucu sadece iftarla, tek öğünlü tutmanın sağlık açısından problem oluşturabileceğini belirtti.

- "İFTAR VE SAHUR ARASINA BİR ÖĞÜN KONULMALI"

Prof. Dr. Ekuklu, ramazanda iftara çorbayla başlandıktan sonra yemeğe bir süre ara verilmesi ve daha sonra ana yemeğin tüketilmesi gerektiğini belirtti.

İftar ve sahur arasında bol miktarda sıvı tüketilmesi gerektiğini anlatan Ekuklu, şunları kaydetti:

"İftar ve sahur arasına bir öğün konulmalı. İftar, ara öğün ve sahur olarak üç öğün tamamlanmış olacaktır. Böylece iftarda aşırı yemek yenmemiş olur. İftar ve sahurda tüketilecek gıda maddelerinin de özellikleri vardır. İftarın mutlaka çorbayla yapılması daha sağlıklı beslenme örneğidir. Yağda kızartmanın yerine fırın yemekleri ve haşlanmış yemekler tercih edilmelidir."

Ekuklu, ramazanda iftardan bir süre sonra sütlü tatlılar veya meyve tüketmenin mideyi yormayacağını dile getirdi.

Yoğun bir yemekten sonra hareketsiz kalmanın da problem oluşturabileceğini anlatan Ekuklu, iftardan sonra 15-20 dakikalık yürüyüşler ve egzersiz yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.