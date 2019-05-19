İHH Kırgızistan’da kumanya dağıttı

İHH Yönetim Kurulu Üyesi Vahdettin Kaygan, “Ramazan vesilesi ile Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te ve kırsal kesimlerde yaklaşık 9 bin mağdur Müslümana bizzat dokunarak yardım ulaştırdık” dedi. Kaygan, “Hayırseverlerimizin destekleriyle 10 yıldan fazladır Kırgızistan’da insani yardım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu yıl da Ramazan vesilesi ile hamdolsun ki bu topraklardayız, mağdur kardeşlerimizin acılarını bir nebze dindirebilmek için çaba sarf ediyoruz. Bu vesile ile bu sene burada 5 bin 184 kişiye kumanya paketi dağıttık ve bin 870 kişiyi de iftar soframızda ağırladık. Ramazan dışında da yeryüzünde iyilik hakim oluncaya dek çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.