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İnsanların en cömerti: Hz. Muhammed

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) insanlarla iyi ilişkiler içinde olmaya özen gösterirdi. Misafirlerine yiyecek ikram eder ve güler yüzle davranırdı.

  • TURAN ASLAN
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Cenâb-ı Hak biz kullarına daima sayıya gelmez nimetler lutfediyor. Bitip tükenmez hazinelerinden her an nice ihsan ve ikramlarda bulunuyor. Kendisinin cömert olduğunu ve cömertliği sevdiğini beyan ediyor. Kullarının da bu ahlâk ile ahlaklanmasını emrediyor ve cömert kullarına daha fazla ihsanlarda bulunacağını vaad ediyor. Peygamber Efendimiz de her şeyin sahibinin Allah Teâlâ olduğunu; O’nun veren, kendisinin de taksim eden (Kāsım) olduğunu beyan eder, Allah’ın kullarına infak ve ikram etmekten büyük bir lezzet alırdı.  

GÜZEL AHLAK

Zira O şöyle buyuruyordu: “Cibrîl bana Allah Teâlâ’nın şöyle buyurduğunu söyledi: “Bu din (yani İslâm), Zâtım için seçip razı olduğum bir dindir. Ona ancak cömertlik ve güzel ahlâk yakışır. Müslüman olarak yaşadığınız müddetçe, onu bu iki hasletle yüceltiniz.” İbn-i Abbas radıyallâhu anhumâ, Peygamber Efendimizin cömertliğini şöyle anlatır:”Rasûlullah sallâllâhu aleyhi ve sellem insanların en cömerdi idi. Bilhassa Ramazan’da Cebrâîl aleyhisselâm’ın, kendisi ile buluştuğu vakitlerde O’nun cömertliği coşup taşardı. Cebrâîl aleyhisselâm, Ramazan’ın her gecesinde Peygamber Efendimiz ile buluşur, (karşılıklı) Kur’ân okurlardı. 

İHTİYACINI VERİRDİ

Bu sebeple Rasûlullah sallâllâhu aleyhi ve sellem Cebrâîl ile buluştuğunda, hiçbir engel tanımadan esen rahmet rüzgârlarından daha cömert davranırdı.” 

Ramazan ayı girdiğinde Rasûlullah sallâllâhu aleyhi ve sellem bütün esirleri serbest bırakır ve kendisinden bir şey isteyen herkese ihtiyacını verirdi. O’nun nazarında hakiki servet, kulun Allah rızası istikâmetinde sarf edebildiklerinden ibaretti. Süfyan bin Uyeyne (r.a.), Efendimiz sallâllâhu aleyhi ve sellem’in cömertliği husûsunda şöyle der: “O’nun yanında vereceği bir şey olmadığı zaman, eline geçtiğinde vereceğine dâir vaadde bulunurdu.” 

Donanma Gemileri İstanbul Boğazı´ndan geçiyor

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