Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar, sahur, imsak ve iftar vakitlerini içeren 2022 Ramazan İmsakiyesini araştırmaya başladı. İstanbul iftar ve sahur vakitlerini içeren imsakiye Diyanet'in belirlediği Ramazan takvimi ile belli oldu. Müslüman alemi için oldukça önemli olan on bir ayın sultanı Ramazan ayında oruç tutan vatandaşlar için İstanbul sahur ve iftar saatlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İstanbul'da oruç saat kaçta açılacak? İşte İstanbul imsak vakti 2022 Diyanet İstanbul iftar ve sahur vakitleri

Güneşin batış ve doğuş zamanına göre belirlenen iftar ve sahur vakitleri, her şehirde değişiklik göstermektedir. En erken orucu açan şehir muhakkak ki doğuda yer almaktadır. Doğu Anadolu bölgesinde güneş daha erken battığı için orucu ilk açan şehir coğrafi konumundan dolayı iftarı en erken yapanların yaşadığı yerdir. Ülkemizde en erken oruç açan şehir Hakkari ilidir. Daha sonra Iğdır ilinde oruç açılmaktadır.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

Müslümanlar, ramazan ayında Kur'an okumaya her zamankinden daha çok özen gösterirler. Bunun için evlerde veya camilerde bir araya gelerek, her gün Kur'an'dan yirmi sayfa okurlar. Ramazan ayının sonuna gelindiğin de ise Kur'an'ı baştan sona bir kez okumuş olurlar. Buna hatim denir. Daha sonra hatim duası yapılır. Müslümanlar yüzyıllar boyu bu geleneği devam ettirmişlerdir.

Ramazan ayını önemli kılan etkenlerden biri de, dinimizin temel ibadetlerinden olan orucun bu ay içinde tutulmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da "...Kim Ramazan ayına ulaşırsa oruç tutsun" (Bakara suresi, 185. ayet) buyurarak, ramazan ayında oruç tutulmasını emretmektedir. Bu nedenle Müslümanlar ramazan ayı boyunca oruç tutarlar.

Ramazan ayı oruç, ibadet ve sabır ayıdır. Allah'ın rahmet ve bağış kapılarının açıldığı aydır. Sevgili Peygamberimiz, ramazan ayında içtenlikle yapılan dua, ibadet ve iyiliklerin Allah katında daha değerli olacağını bildirmiştir.