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Ramazan

İstanbul'da bu ramazan yaklaşık 3 bin 350 davulcu görev yapacak

Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Selami Aykut, 964 mahallesi bulunan İstanbul'da bu ramazanda yaklaşık 3 bin 350 davulcunun görev yapacağını söyledi.

AA10 Mart 2024 Pazar 11:50 - Güncelleme:
İstanbul'da bu ramazan yaklaşık 3 bin 350 davulcu görev yapacak
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Aykut, AA muhabirine, 11 ayın sultanı ramazanın geçmişten günümüze gelen birçok geleneğinin bulunduğunu ifade etti.

Davulla sahura kaldırmanın bu geleneklerden birisi olduğunu belirten Aykut, Osmanlı'dan gelen ramazana özel geleneğin günümüzde de sürmesinin vatandaşları mutlu ettiğini aktardı.

Aykut, İstanbul'da her ramazanda olduğu gibi bu sene de davulcuların görev yapacağını anlatarak, "Davulcularımız ramazanda vatandaşlarımızı sahura kaldırmak için hazırlıklarını tamamladı. Her ramazanda olduğu gibi bu yıl da mahalle muhtarlarımızın kontrolünde eğitim alan davulcularımız, ramazanın başlamasını dört gözle bekliyor." ifadelerini kullandı.

Muhtarların, davulcuların giyeceği kıyafetten, söyleyeceği maniye kadar bütün hazırlık aşamasını titizlikle takip ettiğini vurgulayan Aykut, şöyle devam etti:

"Muhtarlarımız davulcuları belirlerken kriterlere dikkat ediyor. Örneğin, ramazanda bir mahallede davulculuk yapacak kişilerin o bölgede ikamet etmesi gerekiyor. Aynı zamanda bu kişilerin geçmiş dönemde aynı mahallede davulculuk yapıp, yapmadığına önem veriyoruz. Davulculuk yapacak kişilerin ramazanın kültürüne yakışır kıyafetler giymelerini istiyor ve bunun takipçisi oluyoruz. Davulcularımız ramazanın gelmesinden çok mutlu ve heyecanlı. İstanbul'da 964 mahallemiz bulunuyor. Bu ramazanda kentte yaklaşık 3 bin 350 davulcu görev yapacak. Ramazan davulculuğu sokaklarımıza şenlik havası getiriyor. Bu geleneğin devam etmesine katkı sağladığımız için mutluyuz."

- KORSAN DAVULCULARA DİKKAT

Aykut, muhtarlarının ramazan boyunca davulcuları denetleyeceğini dile getirerek, davulcuların yakalarında mutlaka muhtarlıktan onaylı kartlarını takmalarını gerektiğini kaydetti.

Vatandaşların yaka kartı takmayan, korsan davulculuk yapan kişilere dikkat etmesi gerektiğini belirten Aykut, "Ramazan davulculuğu yılda bir kez yapılan bir iş. Ramazan davulcusuna vatandaşlarımız ramazan davulu bahşişi verir. Ancak korsan davulcular, görevini özveriyle yapan arkadaşlarımızı mağdur edebiliyor. Davulcular ilk 15 gün davulunu çalar, 15 gün sonra gezer ve bahşiş toplarlar. Bir de bayram üstü vatandaşlarımızın kapısını çalarlar." diye konuştu.

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