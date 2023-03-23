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Ramazan

İstanbul'da ilk iftar saat kaçta? İmsakiye 2023 İstanbul iftar ve sahur vakitleri

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte il bazında iftar ve sahur saatlerine ilişkin araştırmalar arttı. Bu sene Ramazan ayında 29 gün oruç tutulacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2023 Ramazan imsakiyesinde il il iftar ve sahur vakitleri yer alıyor. Buna göre İstanbul'da ilk iftar saat kaçta açılacak? İmsakiye 2023 İstanbul iftar ve sahur vakitleri...

23 Mart 2023 Perşembe 16:47 - Güncelleme:
İstanbul'da ilk iftar saat kaçta? İmsakiye 2023 İstanbul iftar ve sahur vakitleri
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İstanbul iftar ve sahur vakitleri 2023... Ramazan ayı tüm İslam aleminde coşkuyla karşılandı. Oruç ibadetini yerine getirenler tarafından en çok araştırılan konular arasında İstanbul iftar saatleri yer alıyor. İl il iftar ve sahur saatleri Diyanet'in yayınladığı 2023 Ramazan İmsakiyesinde yer alıyor. Peki İstanbul'da ilk iftar saat kaçta? İşte, Diyanet'e göre İstanbul iftar ve sahur saatleri...

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Hicri Takvim'de aylar bazen 29 bazen de 30 gün süremektedir. 2023 yılında Ramazan Ayı 29 gün sürecek.

İSTANBUL'DA İLK İFTAR SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İstanbul başta olmak üzere il il Ramazan imsakiyesi duyuruldu. Diyanet 2023 imsakiyesiyle birlikte İstanbul iftar saati, sahur ve imsak vakitleri belli oldu.

Buna göre, 2023 Ramazan Ayının ilk orucu İstanbul'da saat 19.25'te açılacak. İstanbul'da teravih namazı vakti ise 20:45

İSTANBUL İMSAKİYE 2023 İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

"Oruçlunun rahatlayacağı iki sevinç anı vardır; birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Rabbine kavuştuğu andır." (Buhari, Savm 9; Müslim, Sıyam 163)

RAMAZAN AYI İLE İLGİLİ HADİS VE AYETLER

"Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır..."

"Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki (oruç tutmak suretiyle kötülüklerden) korunursunuz."

"... içinizden kim ramazan ayına erişirse, orucunu tutsun..." (8)

"Ey iman edenler, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de oruç farz kılındı. Umulur ki korunursunuz." (Bakara 183)

"Kim faziletine inanarak ve karşılığını Allah' tan bekleyerek orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır." (Buhari, İman 28, Savm 6)

"Ramazan ayı girdiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır." (Buhari, Savm 5)

"Ramazan ayında yapılan umre tam bir hac sayılır, yahut da benimle birlikte yapılmış bir haccın yerini tutar." (Buhari, Umre 4)

"Kim bir oruçluyu iftar ettirirse oruçlu kadar sevap kazanır. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez." (Tirmizi, Savm 82)

"Ramazan orucu farz, teravih namazı ise sünnettir. Bu ayda oruç tutup, gecelerini de ibadetle geçirenin günahları affolur." (Nesai)

"Ey iman edenler! Sizden öncekilere yazıldığı gibi, oruç size de yazıldı (farz kılındı). Umulur ki sakınırsınız." (Bakara Suresi, 183. Ayet)

"Oruç tutanın uykusu ibadet, susması tesbih, ameli kabul ve duası müstecab olur." (Resulullah s.a.v)

"Eğer sorulsa ki, neden ramazan ayının orucu bundan az veya fazla farz kılınmadı? Şöyle cevap verilir: Çünkü bu, zayıf ve güçlünün gücünün yettiği bir miktardır." (İmam Rıza a.s)

"Allah rızası için bir gün oruç tutan kimseyi Allah Teala bu bir günlük oruç sebebiyle cehennem ateşinden yetmiş yıl uzak tutar." (Buhari, Cihad 36; Müslim, Sıyam 167- 168)

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

20 Nisan Perşembe Arife günü

21 Nisan Cuma Ramazan Bayramı 1. Gün

22 Nisan Cumartesi Ramazan Bayramı 2. Gün

23 Nisan Pazar Ramazan Bayramı 3. Gün

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